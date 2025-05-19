Truth Social: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо

21:30 19.05.2025

Truth Social США

19 мая 2025



Заявление Трампа после разговора с Владимиром Путиным

Трамп: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо



Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, о чем он говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Тон был "отличным", а Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.



"Только что завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, об окончании конфликта.



Условия будут согласованы между двумя сторонами - как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом скорее сейчас, чем потом.



Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической "кровавой бани", и я согласен с этим. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал - БЕЗГРАНИЧЕН.



Украина также может крупно выиграть от развития торговых отношений в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно.



Я сообщил об этом Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу в телефонном разговоре сразу после беседы с Президентом Путиным.



Ватикан, по словам Папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории.



Пусть процесс начнется!"