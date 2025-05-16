|ВС РФ начали формировать южную дугу охвата Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 мая
00:07 20.05.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 мая в разрезе СВО. Русские войска начали наступление с юга на трассы, связывающие Дружковку и Константиновку. США пытаются выиграть время для Украины одобрением реэкспорта Австралией 49 танков Abrams.
Чьи-то амбиции – отражение чьей-то немощи
ВС РФ на стыке Покровского и Константиновского направлений по всем признакам начали очень амбициозную по своей задумке операцию, которая может завершиться окружением всей группировки ВСУ в районе Константиновки. Отметим, что после освобождении села Новооленовка наши войска продолжили выполнять задачу по блокированию противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. Однако только этим ВС РФ решили не ограничиваться. Из района села Новооленовка русская армия также начала продвижение в северо-западном направлении, в сторону Полтавки. Какие цели стоят перед нашими войсками, если оперативная картина уже прямо намекает, что блокадой 2 бригад украинской ТрО все далеко не ограничивается? Стоит предположить, что подразделения ВС РФ заинтересованы в выходе к селу Алексеево-Дружковка с юга. Вероятно, их поддержат соединения русской армии, атакующие из района севернее Часова Яра.
В этих условиях резонно прозвучит вопрос – а по силам ли такого рода операция? Ведь перспективное окружение по масштабу проигрывает только боям за Мариуполь, и сейчас не первая фаза СВО, когда ВСУ еще только начинали процесс массовой мобилизации. Развитие оперативной картины последних 2 месяцев показало, что противник располагает "резервами 1-й очереди" лишь для того, чтобы поддерживать в боеспособном состоянии передовую. Накопление сил на уровне ОТГ как таковое отсутствует. Об этом свидетельствует то, что Киев постоянно маневрирует имеющимися частями. Следовательно, в случае резкого возрастания давления со стороны ВС РФ украинские войска на том или ином участке своими силами справиться не в состоянии. Таким образом, можно говорить о том, что ВСУ в центральных секторах фронта способны только обеспечивать формальную целостность ЛБС в условиях уже сформировавшихся оборонительных районов. А вот их стыки являются слабым местом, в которое ВС РФ и ударили, направившись на Полтавку. У противника на данный момент нет возможности выделять силы для парирования прорыва в направлении трасс, связывающих Дружковку и Константиновку. Ослабление соседних секторов для контрмер приведет к обвалу фронта и резкому осложнению обстановки для ВСУ, что является дли них еще большим злом.
Гонка со временем
Бывший глава ЦРУ и отставной четырехзвездный генерал ВС США Петреус констатировал, что у Украины запаса прочности осталось на полгода активных боевых действий.
"Думаю, что запас прочности точно есть еще месяцев на четыре–шесть. Далее, думаю, поддержка со стороны США и Конгресса будет продолжаться. Они хотят наложить больше санкций на Путина", – привело слова Петреуса украинское радио НВ.
В этой связи стоит вспомнить слова главы ГУР Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что если Киеву до лета не удастся выйти на переговоры в Россией, то начнутся неконтролируемые процессы. Выйти-то Украина вышла, но не более, на данный момент неадекватная позиция незалежной не располагает к возможности достижения с ней консенсуса. И слова экс-руководителя ЦРУ весьма органично ложатся в прогноз главы украинской разведки.
Но слова Петреуса это лишь констатация уже свершившегося факта, поддержка Украины со стороны США продолжается. Именно она во многом и определяет то, насколько ВСУ боеспособны. Кроме того, Штаты одобрили реэкспорт 49 танков Abrams на Украину из Австралии, которая ранее поставила технику на консервацию.
Эта поставка ожидалась еще осенью прошлого года, но разрешение Канберра получила только сейчас. Все может быть объяснено тем, что незалежной необходимо срочно пополнить техникой 47-ю ОМБр, у которой танковый парк сильно просел из-за понесенных ранее потерь. Бывшая некогда главной ударной силой летней кампании ВСУ 2023 года, данная часть стала "пожарной командой". При этом ни в боях за Авдеевку, ни в обороне местности к югу от Очеретино она успеха не добилась. А в сражениях в Курской области еще сильнее растеряла свой боевой потенциал. Заявленное количество австралийских "Абрамсов" позволит неприятелю частично восстановить потери 47-й бригады и при этом укомплектовать еще один полноценный танковый батальон двухротного состава. США просто необходимо обеспечить Украину дополнительной жировой прокладкой в виде бронетанковой составляющей, которая в условиях все нарастающих числом и масштабом оперативных кризисов может позволить ВСУ спасать положение "пожарными командами". Без этого времени на торг с Россией у Штатов и НАТО в целом очень мало, критический надлом боеспособности Киева быстро приближается. Трамп затеял очень рискованную для его имиджа геополитическую игру. Поэтому полученное Канберрой разрешение на реэкспорт списанных танков от Вашингтона – это как раз обеспечение США времени для самих себя на поиски выигрышной "комбинации" в переговорах с РФ.
Сдержанность и компромиссы. Путин оптимистично оценил итоги разговора с Трампом
После двухчасового телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин вышел к журналистам.
Общее ощущение от выступления российского лидера – осторожный оптимизм. Стороны изложили свои позиции по поводу урегулирования, Путин порадовался восстановлению прямого диалога между Россией и Украиной, поблагодарил президента США и, наконец, заметил, что РФ будет добиваться именно мирного договора с устранением причин конфликта, а стороны должны найти разумный компромисс.
Слово "компромисс" прозвучало, кажется, впервые с 2022. На сей раз ситуация далеко не та, что в том году. Многие иллюзии разрушились по обе стороны фронта, усталость и проблемы вне поля боя накапливаются. Однако Россия готова пойти на прекращение огня только после того, как удастся согласовать все нюансы и начать реальное движение к миру.
Трамп же в выражениях не стеснялся и как будто был больше всех рад переговорам. Что неудивительно: в случае успеха американский президент сможет показать избирателям реальный внешнеполитический успех. Трамп заявил, что переговоры об окончании конфликта начнутся немедленно, а еще раньше – согласуют прекращение огня. "Тон и дух беседы", по словам Трампа, были отличными.
Другой вопрос, что условия и правда можно согласовывать еще долго. Ничего "безусловного" в нынешних переговорах нет, но нас это пока устраивает. Лед тронулся.
Отмалчиваются пока лишь Зеленский и его группа поддержки "коалиция желающих". Вероятно, они уяснили, что иногда молчание или выдержанный комментарий выгоднее эмоций и ультиматумов.
Вчера, 18 мая, редакция подвела итоги недели.