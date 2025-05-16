ВС РФ начали формировать южную дугу охвата Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 мая

00:07 20.05.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 мая в разрезе СВО. Русские войска начали наступление с юга на трассы, связывающие Дружковку и Константиновку. США пытаются выиграть время для Украины одобрением реэкспорта Австралией 49 танков Abrams.



Чьи-то амбиции – отражение чьей-то немощи



