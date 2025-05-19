Владимир Путин знал, как начать разговор с Дональдом Трампом, - Андрей Колесников

00:10 20.05.2025

Поздравленье - мать ученья

Владимир Путин знал, как начать разговор с Дональдом Трампом



19.05.2025



19 мая президент России Владимир Путин из музыкальной школы города Сочи два с лишним часа разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников - о том, как российский президент снова получил время на переговоры. Теперь - на подготовку меморандума.



Журналисты догадывались, что начала работы в этот день в Сочи придется ждать, пока Владимир Путин не поговорит с Дональдом Трампом по телефону, но смогли убедиться только на месте. И ждали, как известно, несколько часов. Один только разговор по телефону продолжался больше двух часов.



Ждали не только журналисты. За забором территории музыкальной школы, которая подлежала открытию, сразу начинается частная застройка. У ближайшего дома - высокий первый этаж. Так вот, на крыльце регулярно появлялась характерная троица. Мужчины в майках-алкоголичках демонстративно выходили покурить, но не просто так, а с гитарой. Задумчиво перебирали струны. Настраивали себя и инструмент на взаимодействие с музыкальной школой.



Внутри музыкальной школы переживал виолончелист и дирижер, учредитель фонда "Талант и успех" Сергей Ролдугин, который много времени проводит в "Сириусе".



- Ну что: еще нет?!.- все спрашивал он коллег-организаторов.



Этот вопрос раздавался раз за разом с возрастающей степенью отчаяния.



Нет, еще нет. И нет.



Некоторой неожиданностью было, что Владимир Путин, закончив разговор, вдруг появился перед журналистами. Видимо, в последний момент он решил сказать несколько слов. Очевидно, он не стал доверять это кому-то еще. Иначе это все-таки был бы испорченный телефон. А напрямую с господином Трампом говорил ведь именно он.



То есть это был тот редкий случай, когда он, комментируя итоги разговора, опередил, казалось, моментально реагирующего господина Трампа, умеющего восхитительно извлекать пиар-эффект из таких ситуаций.



- Меня коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов,- предупредил Владимир Путин.



Конечно, сам бы он не стал. Но коллеги попросили.



- Действительно, этот разговор состоялся,- подтвердил президент России,- продолжался более двух часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным.



Пока Владимир Путин был оптимистичен.



Хотелось такого же продолжения.



- Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году.



То есть особый акцент именно на то, что переговоры были возобновлены, и именно так к ним следует относиться. Это продолжение тех переговоров, а не начало новых. Следовательно, и продолжаться они должны с того, на чем остановились тогда, весной 2022 года.



- Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия,- продолжал российский президент,- и я, со своей стороны, отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру.



Оказывается, это просто.



Просто украинская сторона должна расстаться с четырьмя областями. Просто надо забыть о них. Просто ли это?



Очевидно, что Владимир Путин и дальше будет стоять на этом. Его позиция не изменится. Только если это со временем будут и в самом деле не четыре, а шесть областей.



- Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей,- добавил господин Путин.



Это было самое существенное из того, о чем он сказал.



Таким образом, Россия получает дополнительное время (и сроки не определены), пока на переговорах будут разработаны принципы меморандума. О "возможном". "Будущем". "С определением ряда позиций".



И Россия использует его так, как посчитает нужным.



У Украины тоже есть время. По крайней мере по версии господ Путина и Трампа. Впрочем, это вряд ли то, что ей сейчас нужно.



То есть получалось, что опять что-то решили без нее. Если не все.



- Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко,- подчеркнул президент России.



Еще бы. Итог телефонного разговора, судя по всему, в его пользу.



- Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны,- произнес господин Путин.- При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса.



А это означает, что все сначала.



- Если потребуется что-то уточнить,- подытожил президент России, прежде чем закончить и уйти,- то пресс-секретарь Песков и мой помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону.



А ему-то не до того. Ему музыкальную школу давно надо уже открывать.



Дональд Трамп среагировал позже Владимира Путина.



- Только что закончился мой двухчасовой разговор с Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо! Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня (а разве еще не начали? - А. К.). И, что еще важнее, о прекращении войны! Условия будут согласованы двумя сторонами, только они знают детали!.. Россия хочет вести масштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая кровавая баня закончится, и я согласен!.. Украина тоже может получить большую выгоду от торговли в процессе восстановления страны! Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно! Ватикан готов стать местом проведения переговоров (а вот это вряд ли.- А. К.)! Да начнется мирный процесс!



Владимир-то Путин настаивает, что он да продолжится!



Но при этом они оба подтверждали, что должен начаться новый раунд переговоров. Владимир Путин имел в виду, что цель - подготовка меморандума, Дональд Трамп - как всегда, что-то еще.



Между тем Юрий Ушаков через несколько минут и правда рассказал кое-что еще. А вот с американской стороны снова никто больше, кроме президента США, не успел выступить. Похоже, в российской делегации работали над ошибками после прошлого телефонного разговора.



Прежде всего Юрий Ушаков подчеркнул, что разговор продолжался два часа пять минут (а что, каждая минута имеет значение). Потом - что для начала Владимир Путин поздравил 47-го президента США с 11-м внуком и пожелал здоровья дочери Дональда Трампа.



Да, это было грамотно.



В принципе уже после этого разговор, можно сказать, был обречен на успех.



- Любопытно, что сразу после поздравления,- обратил внимание Юрий Ушаков,- сразу перешли к вопросам по урегулированию украинского конфликта!



То есть могли бы поболтать еще, но решили, что можно и без этого.



- Президент высказал признательность господину Трампу, который уделяет свое внимание этому вопросу,- добавил Юрий Ушаков.- Была отмечена положительная роль администрации США, вернувшей Украину к переговорам.



Помощник президента России подчеркивал, что Украина сама бы ни за что.



Да, эту роль и правда невозможно переоценить. Без господина Трампа, играющего эту роль с разной степенью вдохновения, к переговорам не вернулась бы, впрочем, не только Украина, но и Россия.



- Обсудили обмен пленными (видимо, заключенными.- А. К.),- припомнил Юрий Ушаков.- Это гуманитарная акция. Президенты отметили, что прорабатывается еще один такой обмен (видимо, между Россией и США.- А. К.). Девять на девять человек. Также говорили о будущем отношений. Трамп эмоционально высказывался о перспективах отношений. Выступал неоднократно за отношения с Россией с учетом места России в мире. В перспективе, когда будет урегулирован украинский конфликт, эти перспективы, по его мнению, будут впечатляющие.



И с этим тоже трудно спорить. Украина между тем, без сомнения, будет спорить.



Между тем Юрий Ушаков, присутствовавший при разговоре, тоже демонстрировал, хотел он этого или нет, определенный оптимизм.



- Также затрагивались другие вопросы,- добавил помощник президента.- Владимир Путин приветствовал турне господина Трампа и его итоги назвал впечатляющими.



Президент России, похоже, окончательно научился разговаривать со своим американским коллегой. Чем еще можно было потрафить такому коллеге? Да ничем. Родившийся внук да ошеломляющие успехи внешней политики. Пока достаточно.



- Президент России подчеркнул важность усилий США в кризисных точках, положительно оценил запущенный процесс между Ираном и США диалог...- не упустил и это Юрий Ушаков.- И мы готовы оказать содействие.



Ответил он и на не заданный пока вопрос о личной встрече двух президентов:



- Личная встреча... Для нее должны быть предпосылки, она должна быть тщательно... Вопрос прорабатывается, но пока не назвали ни места, ни даты.



И все-таки это был ответ.



- Договорились, что готовы созваниваться,- подытожил Юрий Ушаков.- Дональд Трамп сказал: "Владимир! Ты можешь поднять трубку, и я с тобой с удовольствием поговорю!"



А что еще человеку для счастья нужно?



Причем и тому и другому.



Отвечая на вопрос о возможном снятии санкций, американский президент, по словам Юрия Ушакова, наоборот, подчеркнул, что Дональд Трамп обратил внимание: "В конгрессе готов проект" (об усилении санкций.- А. К.).



- Но сам Трамп не сторонник санкций, а сторонник договоренностей,- прокомментировал Юрий Ушаков позицию американского коллеги (а кто он после этого, если и в самом деле не коллега?).



Отвечая на вопрос, говорили на "ты" или на "вы", господин Ушаков был однозначен: на "ты", конечно.



- Искренний, доверительный разговор! - воскликнул помощник президента России.- Было много отступлений от главной темы, обсуждали и Ближний Восток... Но редко бывает такой разговор, как сегодня: когда ни один не хотел класть трубку, не хотел прекращать разговор!



Даже так?



Одно очевидно. На этот раз Россия точно обыграла в оперативности реакции на этот разговор всех остальных коллег.



Остается понять, кто кого обыграл в самом разговоре.



Тут, есть подозрение, каждый останется при своем мнении. И оно может не совпадать.



И не будет.



Андрей Колесников