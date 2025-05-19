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Венгрия претендует на роль моста между Востоком и Западом. К саммиту тюркоязычных государств в Будапеште, - Виктория Панфилова
00:12 20.05.2025

Венгрия претендует на роль моста между Востоком и Западом
В Будапеште пройдет беспрецедентная встреча лидеров тюркоязычных государств

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.05.2025

В Будапеште президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Организация тюркоязычных государств (ОТГ) 20–22 мая впервые проведет саммит в стране Европейского союза – Венгрии, имеющей статус наблюдателя в этом объединении. В повестке – ключевые вопросы развития коммуникаций, расширения взаимной торговли, унификации алфавитов и продвижения общего тюркского языка. Как отметил депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков, эти вопросы требуют скорейшего решения. На полях саммита также пройдут двусторонние переговоры премьер-министра Виктора Орбана с лидерами стран Центральной Азии.

Инициатором проведения мероприятия в Будапеште стал премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув особую роль Венгрии как моста между Востоком и Западом.

"Саммит ОТГ в Венгрии – событие беспрецедентное: впервые неофициальная встреча организации проводится в стране Европейского союза, причем в стране-наблюдателе. Заседание будет иметь преимущественно экономический характер, поскольку страны ОТГ демонстрируют растущую политическую самостоятельность в условиях многополярного мира. В ЕС отсутствует единая экономическая политика, поэтому многие страны стремятся к более суверенному курсу, и Венгрия служит тому ярким примером. Будапештская встреча, помимо многостороннего формата, станет площадкой для двусторонних переговоров, фокусирующихся на экономике и энергетике", – подчеркнул в беседе с "НГ" эксперт Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Артур Сулейманов (Уфа). По его мнению, в условиях напряженности между Россией и Западом поиск альтернативных путей сотрудничества особенно актуален.

"Активное участие Венгрии в энергетических форумах, а также энергетическое сотрудничество России и Центральной Азии (например, соглашения "Газпрома" на Петербургском международном экономическом форуме) делают Венгрию заинтересованным участником данного процесса. В некотором смысле будапештские переговоры могут стать предвестником летних переговоров на предстоящем форуме в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то, что эти мероприятия различного масштаба", – считает эксперт. По его словам, Турция заинтересована в дальнейшем развитии ОТГ, однако, несмотря на интенсивное развитие организации, ее влияние ограничено: для стран Центральной Азии Россия и Китай остаются ключевыми торгово-экономическими и политическими партнерами. Турция – тоже партнер, но другого порядка, полагает Артур Сулейманов.

Активность Венгрии в ОТГ, по мнению экспертов, обусловлена стремлением премьер-министра Виктора Орбана к балансу между европейской повесткой и национальными интересами в условиях геополитической нестабильности. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков отмечает формирование дуги нестабильности вокруг тюркских государств, подчеркивая риски, связанные с напряженностью между Индией и Пакистаном, возможной эскалацией иранской ядерной программы, ситуацией в Сирии и Ираке, напряженностью на Балканах и на Южном Кавказе, а также конфликтом в Украине. В этой ситуации укрепление политического взаимодействия и взаимной поддержки в рамках ОТГ, по мнению Мусабекова, крайне важно для минимизации рисков. ОТГ хотя и не является военно-политическим союзом, но тем не менее призвана решать и вопросы безопасности. Депутат привел в пример военно-техническую консолидацию Азербайджана и Турции.

По мнению эксперта Сулейманова, модель тесного военно-политического сотрудничества, подобная турецко-азербайджанской, неприменима к странам Центральной Азии. Идея "тюркской армии" – скорее информационный шум. Лидеры Центральной Азии прекрасно осознают, что в случае внешней угрозы основным партнером останется Россия и силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество в рамках ОТГ пока носит аморфный характер.

Но есть другие, гуманитарные направления, где возможно развитие интеграционных процессов, причем в которых Азербайджан и Турция значительно опередили другие тюркские государства. Поскольку, по словам Расима Мусабекова, выбор Азербайджана в пользу тесной интеграции с Турцией был сделан раньше, чем у стран Центральной Азии. "Но стоит учесть, что многие действия интеграционной модели, которые отрабатываются в Центральной Азии, следуют по пути, уже пройденному Азербайджаном: переход на латинскую графику, тесное военно-политическое и союзническое сотрудничество с Турцией, развитое взаимодействие в сфере безопасности, ВПК и экономики. В этом плане Азербайджан выступает локомотивом тюркской интеграции.

Второй момент – это Срединный коридор, который приобретает все большую актуальность как для Китая, так и для ЕС. "Страны ОТГ выступают в качестве естественного сухопутного моста, соединяющего Китай и Европу. Хотя Срединный коридор не является альтернативой морским путям, его значение может возрасти в случае достижения мира между Россией и Украиной и возобновления коммуникаций через Россию. В этом сценарии роль и геополитическое значение ОТГ значительно усилятся", – считает Мусабеков.

Двусторонние встречи премьер-министра Виктора Орбана начнутся с переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. У него официальный визит в Венгрию. Стороны готовятся подписать ряд двусторонних соглашений, углубляющих стратегическое партнерство, заключенное в 2022 году в ходе первого визита узбекского лидера в Будапешт. Тогда было подписано 16 межгосударственных документов в различных областях – от промышленной кооперации до академических обменов.

Для финансирования совместных проектов учрежден в 2022 году узбекско-венгерский Фонд по развитию. За последние два года этот фонд поддержал инициативы на сумму свыше 100 млн евро. Сегодня Венгрия входит в число наиболее активных европейских инвесторов в Узбекистане. Основными направлениями экономического взаимодействия являются фармацевтика, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, машиностроение и водные технологии, а также сотрудничество в проектах строительства атомных электростанций.

Сейчас в Узбекистане осуществляют деятельность 17 предприятий, созданных с участием венгерских инвестиций, из них 10 – совместные и 4 – cо 100-процентным венгерским капиталом.

Источник - НГ
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