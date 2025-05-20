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Известия: Посол РФ рассказал о героизме корейского спецназа в Курской области
00:53 20.05.2025

Посол РФ рассказал о героизме корейского спецназа в Курской области

20 мая 2025

КНДР в полном соответствии с 4-й статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве пришла на помощь России, когда ее территория, Курская область, подверглась агрессии со стороны Украины. Об этом "Известиям" заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Самым значимым итогом подписания договора стало то, что в полном соответствии с его 4-й статьей КНДР пришла на помощь России, когда ее территория, Курская область, подверглась агрессии со стороны третьего государства - Украины. Бойцы подразделений спецназа Корейской народной армии в тесном взаимодействии с российскими братьями по оружию вышвырнули захватчиков с нашей земли, проявив массовое мужество и героизм", - подчеркнул он.

В этом году наши страны отмечают несколько важных событий в их истории. Для Москвы главным праздником был, конечно, День Победы.

"Официальной делегации КНДР в Москве в эти дни не было, но ее с лихвой перекрыло посещение нашего посольства председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном. Поскольку территория дипломатической миссии принадлежит государству, которое она представляет, можно сказать, что в России на этом празднике КНДР была представлена на самом высоком уровне", - рассказал дипломат.

При этом Ким Чен Ына во время визита в посольство сопровождали три ключевых секретаря ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи), два министра - обороны и иностранных дел, а также другие официальные лица.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Известиям":

***

"Нашим общим оппонентам следует вести себя сдержаннее"
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора - о помощи в Курской области, отношении Ким Чен Ына к 9 мая и ситуации на Корейском полуострове

Анастасия Костина
20 мая 2025

Москва и Пхеньян обменяются делегациями высокого уровня до конца года, заявил в интервью "Известиям" посол России в КНДР Александр Мацегора. Также продолжается диалог на уровне парламентов и МИДов. Страны успешно углубляют сотрудничество: по итогам 2024 года вырос двусторонний товарооборот. Стороны прорабатывают запуск прямых рейсов и парома между Владивостоком и северокорейским курортом "Вонсан-Кальма". Развиваются и гуманитарные связи: в этом году в КНДР состоится общереспубликанская олимпиада по русскому языку. О туризме в Северной Корее, энергетических проектах с КНДР и отношениях Пхеньяна с Сеулом - в эксклюзивном интервью Александра Мацегоры "Известиям".

"Легче найти тему, по которой у нас сейчас нет совместной работы"

- 19 июня 2024 года на саммите глав РФ и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В каких сферах оно развивается наиболее эффективно? Какие перспективные двусторонние проекты следует ожидать в ближайшем будущем, помимо строительства автомобильного моста через реку Туманная?

- Договор открыл самые широкие перспективы взаимодействия во всех областях. Легче найти тему, по которой у нас сейчас нет совместной работы. Самым значимым итогом подписания договора стало то, что в полном соответствии с его 4-й статьей КНДР пришла на помощь России, когда ее территория, Курская область, подверглась агрессии со стороны третьего государства - Украины. Бойцы подразделений спецназа Корейской народной армии в тесном взаимодействии с российскими братьями по оружию вышвырнули захватчиков с нашей земли, проявив массовое мужество и героизм.

Что касается автомобильного моста, то его строительство началось 30 апреля. Мне довелось побывать на строительной площадке и пообщаться с официальными лицами, которые и с нашей, и с корейской стороны отвечают за этот важнейший инфраструктурный объект. Все горят желанием как можно быстрее завершить строительство моста, чтобы уже в 2026 году по нему прошли первые автомобили с внешнеторговыми грузами и автобусы с туристами.

Из других двусторонних проектов я бы отметил создание совместных учреждений здравоохранения, научные исследования в области агробиологии, археологических изысканий, программы профессионально-технического обучения, разработку учебных пособий по русскому и корейскому языкам, выстраивание туристических маршрутов.

- Страны расширяют двустороннюю торговлю - на потребительском рынке КНДР появилось много российских продуктов. Каков объем товарооборота по итогам 2024 года?

- Торговля между нашими странами по итогам 2024 года показала существенный прирост. Не сомневаюсь, что позитивная динамика продолжится и в 2025-м. Экспортно-импортные позиции постоянно расширяются. Нам есть что предложить корейским покупателям. Географическая близость КНДР к Приморскому краю и другим регионам азиатской части России, а также благоприятный климат, позволяющий добиваться обильных урожаев овощей и фруктов, создает хорошие возможности для насыщения потребительского рынка дальневосточников и сибиряков. А сооружение автомобильного моста создаст для таких поставок очень удобную транспортную инфраструктуру.

"Россияне активно интересуются поездками в КНДР"

- Как развивается гуманитарное сотрудничество между нашими странами? Когда заработает Центр открытого образования на русском языке в столичном Педагогическом университете имени Ким Чхоль Чжу и открылись ли классы в пхеньянских школах с обучением всех предметов на русском языке?

- С этого учебного года, который в КНДР начинается с 1 апреля, русский язык вновь стал основным иностранным языком во всех школах и вузах. Такое решение руководства страны ставит перед нами очень сложные и масштабные задачи - в самые сжатые сроки помочь корейским друзьям в первую очередь в подготовке педагогических кадров преподавателей-русистов, которых пока не хватает. Упомянутые проекты находятся в стадии реализации. Посольство также активно подключилось к этой работе. В частности, планируем провести в конце года на базе "Центра русского языка" в Пхеньянском институте иностранных языков общереспубликанскую Олимпиаду по русскому языку среди учащихся лингвистических учебных заведений.

- К летнему туристическому сезону должен открыться курорт Вонсан-Кальма. Есть ли точные сроки и удалось ли договориться о запуске прямых рейсов между Владивостоком и Вонсаном?

- Курорт будет открыт в июне. Сотрудники посольства с нетерпением ждут этого события: обязательно там побываем, возможно, самыми первыми, и обязательно поделимся своими впечатлениями. Корейские организаторы прилагают максимальные усилия, для того чтобы российским туристам на чистейших белопесчаных пляжах полуострова Кальма было уютно и комфортно. Схема доставки туристов сейчас прорабатывается. Помимо прямых рейсов между Владивостоком и Вонсаном это может быть и комфортабельный морской паром, который за 10–15 часов доставит туристов из столицы Приморья к центру корейского пляжного отдыха. Россияне активно интересуются поездками в КНДР, тем более что здесь разрабатываются такие маршруты и программы, которые позволят посещать эту страну и получать от этого большое удовольствие в любое время года.

- В последнее время активизировались официальные двусторонние контакты между странами. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию. Прорабатываются ли иные визиты - например, делегаций на правительственном уровне?

- В этом году наши страны отмечают несколько важных событий в их истории. Для нас главным праздником был, конечно, день Победы, 80-летний юбилей которого мы недавно отметили. Официальной делегации КНДР в Москве в эти дни не было, но ее с лихвой перекрыло посещение нашего посольства председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном. Поскольку территория дипломатической миссии принадлежит государству, которое она представляет, можно сказать, что в России на этом празднике КНДР был представлена на самом высоком уровне. Более того, северокорейская делегация была наиболее представительной из тех, кто приехал в нашу страну на празднование Дня Победы. Ким Чен Ына у нас в посольстве сопровождали три ключевых секретаря ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи. - Ред.), два министра - обороны и иностранных дел, а также другие официальные лица. А если вчитаться в содержание выступления, с которым Ким Чен Ын обратился к коллективу посольства, то не останется никаких сомнений: для него 80-летие победы в Великой Отечественной войне - не только событие огромного исторического значения, но и личный праздник. Очень рекомендую прочитать этот эмоциональный, но очень важный документ. Он позволит лучше понять, какие чувства питают корейский народ и его лидер к россиянам.

Думаю, до конца года мы обменяемся еще несколькими делегациями высокого уровня, в том числе по случаю празднования 80-летия Освобождения Кореи (15 августа) и 80-летия создания Трудовой партии Кореи (10 октября). Оживленный делегационный обмен продолжится по парламентской и мидовской линиям.

"Трудно вообразить реализацию любого межкорейского экономического проекта"

- Ранее "Газпром" прорабатывал возможность строительства газопровода в Южную Корею через Северную. При этом вы отмечали, что любое сотрудничество с КНДР ограничено санкционными рамками. Возможно ли сейчас возобновление обсуждения этого проекта на фоне диалога РФ и США?

- Объективно такой проект был бы чрезвычайно выгоден всем трем странам - и нам, и государствам Корейского полуострова. Инфраструктурные энергетические проекты сами по себе не подпадают под санкции ООН. Например, КНДР поставляет в Китай электроэнергию, производимую на ее гидроэлектростанциях, - никаких проблем ни у кого это не вызывает. Так и строительство газопровода с последующей поставкой по нему голубого топлива из России в Республику Корея через территорию КНДР не противоречило бы санкционным запретам и ограничениям.

Однако даже в отдаленной перспективе транскорейская переброска российского газа, как и нефти с электроэнергией (эти проекты также прорабатывались в свое время), представляется нереальной. И диалог между РФ и США здесь ни при чем, он имел бы к данной теме очень отдаленное, причем опосредованное отношение.

Главная проблема в том, что сейчас трудно вообразить реализацию любого, тем более такого крупного межкорейского экономического проекта на фоне обвала отношений между КНДР и Республикой Корея, власти которой официальной целью объявили ликвидацию политического строя, а, значит, государственности своего северного соседа. Причем не только объявили, но и предпринимают в этом направлении всевозможные провокационные действия типа отправки сюда беспилотников и воздушных шаров с антиправительственными пропагандистскими материалами.

Кроме того, Вашингтон никогда не позволит Сеулу участвовать в программе, которая приносила бы финансовые выгоды Пхеньяну. А американские "рекомендации" такого рода, какая бы партия ни была у власти в РК, считаются для южан императивом.

- Россия и КНДР активно поощряют совместные исследования в области науки и технологий, включая космос и мирный атом. Какие совместные исследования планируются в этих областях?

- Мы с корейскими коллегами, используя и имеющиеся, и перспективные научно-технические наработки, активно сотрудничаем в том, что касается защиты окружающей среды, предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, повышения качества жизни населения двух стран - решения продовольственной и жилищной проблем, обеспечения людей качественной медициной, образованием. Так будет и впредь.

"Ситуация на Корейском полуострове вызывает серьезные опасения"

- На Корейском полуострове сохраняется напряженность. Есть ли риск дестабилизации? Готова ли Россия сыграть конструктивную роль в снижении напряженности?

- Ситуация на Корейском полуострове действительно вызывает серьезные опасения. Американцы и их союзники, кажется, испытывают терпение руководства КНДР - по количеству провокационных военных маневров и всевозможных силовых демонстраций, в том числе с ядерной компонентой, Вашингтон и Сеул в этом году ставят рекорд за рекордом. Причем сами это и признают. Пхеньян в ответ проявляет, по-моему, удивительную выдержку. Хотя на днях руководитель КНДР предупредил, что, если оппоненты не угомонятся, то и он может "поставить рекорд" ответной реакции. Полагаю, к этому предостережению следовало бы прислушаться.

Что касается конструктивной роли России, то она ее уже играет, причем самым активным образом - статья 4 нашего с КНДР межгосударственного договора служит очень эффективным предупреждением любому, кто, поднимая градус напряженности, все ближе и ближе подводит ситуацию к реальному вооруженному конфликту. Пхеньян, придя к нам на помощь при отражении украинской агрессии в Курской области, продемонстрировал действенность российско-корейского договора. Нашим общим оппонентам следует помнить об этом и вести себя сдержаннее.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747691580


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