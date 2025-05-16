|21:30 Truth Social: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо
20:00 Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
19:50 CCTV: США оказывают давление и на Россию, и на Украину, чтобы извлечь выгоду
19:01 Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков в России, - Артем Данков
18:21 Казахстан. Обнародована информация о количестве скота, принадлежавшего Абаю Кунанбаеву
18:11 В Бишкеке состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
18:06 Идем на "Север – Юг". Узбекистан подал заявку, чтобы стать частью международного коридора
17:52 Премьер Казахстана провел встречу с руководством Shell в Казахстане
17:44 TNI: русские и китайцы вместе построят роботизированную лунную базу к 2036 году
12:27 Когда туркменский газ придет в Китай, - Андрей Захватов
12:25 Разгул американских потрошителей. Жертвами реформ Трампа стали не корпорации, а простые жители, - Сергей Кожемякин
12:20 RESILAND CA+ : Центральная Азия теряет 4% ВВП из-за деградации почв
11:33 В Казанском экономическом форуме KazanForum принял участие Гурбангулы Бердымухамедов
03:28 Головоломка "Кубик Рубио": К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина, - СП
02:50 Сотрудничество туркменских и китайских пустыноведов
02:18 Иран открыл Таджикистану прямой выход к Индийскому океану, - Виктория Панфилова
02:13 Лидеры в рейтинге стран Европы по доступности газа: Казахстан, Россия и Белоруссия
01:39 Делегация Афганистана отчиталась о результатах участия в Казанском экономическом форуме
01:32 Африка и ЕАЭС – перспективы сотрудничества огромны, - Егор Лисовенко
01:05 Президент Кыргызстана: на платформе ютуб целенаправленно ведется скрытая работа по расколу между кыргызским и казахским народами
00:20 НГ: Пакистан играет на нервах Индии
00:15 Кутюрье Хуршед Сатторов представит таджикские традиции на цифровой выставке в Нью-Йорке
00:03 Новые успехи ВС РФ на фронте – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
|Взаимоотношения России и США, роль Британии между ними, - Олег Яновский
01:04 20.05.2025
Поучаствовал в качестве первого гостя на подкасте Voxera моей коллеги Элины Уртаевой.
Обсудили перспективы новой Холодной войны, взаимоотношения России и США - и роль Британии между ними.
Затронули ключевой вопрос: будет ли все как раньше? А также поговорили о том, как изменились правила игры на международной арене, какие сценарии будущего наиболее вероятны и почему старые формулы уже не работают.
В первом выпуске подкаста VoxEra вместе с Олегом Яновским обсуждаем главное противостояние мировой политики: Россия и США, Путин и Трамп, Британия между ними - и что на самом деле происходит за дипломатическими ширмами.
Разбираем:
- продолжается ли холодная война - или это уже нечто иное;
- чем отношения Путина и Трампа похожи на политический маркетинг;
- санкции, которые бьют по кому угодно, кроме властей;
- роль Лондона как третьей тени на фоне "большой двойки";
- и почему у Меган Маркл больше soft power, чем у некоторых послов.
Холодная война закончилась? Разговор с Олегом Яновским