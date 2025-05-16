Взаимоотношения России и США, роль Британии между ними, - Олег Яновский

01:04 20.05.2025

Поучаствовал в качестве первого гостя на подкасте Voxera моей коллеги Элины Уртаевой.



Обсудили перспективы новой Холодной войны, взаимоотношения России и США - и роль Британии между ними.



Затронули ключевой вопрос: будет ли все как раньше? А также поговорили о том, как изменились правила игры на международной арене, какие сценарии будущего наиболее вероятны и почему старые формулы уже не работают.



