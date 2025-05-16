Кыргызстан. Почему аэропорт "Манас" меняет трехбуквенный код с FRU на BSZ

01:17 20.05.2025

В Госагентстве гражданской авиации объяснили, почему для аэропорта "Манас" был выбран код BSZ



Tazabek - Международный аэропорт "Манас" с 9 августа 2025 года официально сменит свой трехбуквенный код IATA - с текущего FRU на новый код BSZ. Об этом 19 мая сообщили в Госагентстве гражданской авиации.



В ГАГА объяснили происхождение комбинации букв нового кода. Как уточнили в агентстве, коды для аэропортов выдает сама Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).



Главный принцип выбора у IATA - это уникальность, "один код - одно место". Код не должен дублировать существующий действующий код аэропорта, города или ж/д-станции.



Второй принцип - мнемоничность. То есть код предпочтительно должен отражать название города или аэропорта. Если "хорошая" комбинация уже занята, по правилам ищут ближайший свободный вариант.



В случае с аэропортом "Манас" в Бишкеке, B - первая буква названия города Bishkek; S - отражает транслитерацию "Бишкек" (sh - S); Z - нейтральная третья позиция, обеспечившая уникальность кода.



История вопроса



В июне 2024 года в Госагентстве гражданской авиации сообщили о планах по смене кода IATA международного эропорта "Манас". Трехбуквенный идентификатор FRU был присвоен аэропорту в честь прежнего названия столицы - Фрунзе.



Тогда глава ГАГА Данияр Бостонов сообщал, что в соответствии с процедурой агентство получило согласие всех авиакомпаний, прилетающих в аэропорт "Манас", на изменение кода. В Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) была направлена заявка от Кыргызской Республики.



Однако в официальном заявлении IATA от 9 мая 2025 года сообщается, что 7 авиакомпаний проголосовали за изменение кода, а 4 - против.