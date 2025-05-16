Минздрав Афганистана опровергает сообщение фонда ООН о материнской смертности в стране

01:43 20.05.2025

Заявление Министерства здравоохранения о показателях материнской смертности в Афганистане



КАБУЛ, 19 мая. /ИАБ/. Недавно Собертон, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), выступила с заявлениями относительно системы здравоохранения страны, заявив, что каждые два часа в Афганистане из-за осложнений, связанных с беременностью или родами, умирает женщина.



Министерство здравоохранения Афганистана считает, что эти заявления не соответствуют действительности, и следует сказать, что такие цифры неточны, лишены точных доказательств и несправедливы по отношению к текущему развитию здравоохранения в стране.



С момента создания Исламского Эмирата Афганистан мы уделяем особое внимание охране здоровья матери и ребенка в Афганистане, увеличиваем количество медицинских центров, расширяем присутствие акушерок и медицинских работников, а также делаем службы родовспоможения ближе и доступнее для широких слоев населения.



Наши последние данные показывают, что показатели материнской смертности, которые ранее были очень высокими; Сейчас этот показатель значительно снизился, и утверждается, что каждые два часа погибает одна женщина; Это не соответствует научным и фактическим данным.



Министерство здравоохранения Афганистана располагает активными системами сбора данных о состоянии здоровья, и все данные собираются на основе полевых исследований и механизмов отчетности; В связи с этим Министерство призывает все национальные и международные учреждения координировать свою деятельность с Министерством перед распространением информации об Афганистане.



Предотвращать недоразумения, распространение страха и нарушение психического здоровья людей, а также обмениваться точными и достоверными данными, связанными с инцидентами.