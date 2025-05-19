Президент Узбекистана поинтересовался заплатой учителей в Сурхандарьинской области

02:01 20.05.2025

В Сурхандарьинской области 11 учителей получают более 2 тысяч долларов. Президент сравнил это с Великобританией

19.05.2025



1 доллар США равен 13 тыс. узбекских сумов

1000 долларов США равен 13 млн. узбекских сумов



На селекторном совещании глава Управления народного образования Сурхандарьинской области Хусниддин Мамадиев сообщил, что 11 учителей региона получают более 2 тысяч долларов в месяц.



На встрече, посвященной вопросам школьного образования, Мамадиев выступил с докладом. Президент Шавкат Мирзиеев задал ему прямой вопрос:



"Объясни мне на простом, понятном языке: если постарается, может ли учитель в Сурхандарье зарабатывать тысячу долларов или нет?"



