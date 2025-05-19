|Президент Узбекистана поинтересовался заплатой учителей в Сурхандарьинской области
02:01 20.05.2025
В Сурхандарьинской области 11 учителей получают более 2 тысяч долларов. Президент сравнил это с Великобританией
19.05.2025
1 доллар США равен 13 тыс. узбекских сумов
1000 долларов США равен 13 млн. узбекских сумов
На селекторном совещании глава Управления народного образования Сурхандарьинской области Хусниддин Мамадиев сообщил, что 11 учителей региона получают более 2 тысяч долларов в месяц.
На встрече, посвященной вопросам школьного образования, Мамадиев выступил с докладом. Президент Шавкат Мирзиеев задал ему прямой вопрос:
"Объясни мне на простом, понятном языке: если постарается, может ли учитель в Сурхандарье зарабатывать тысячу долларов или нет?"
Мамадиев ответил:
"Уважаемый президент, хочу особо отметить, что у нас в Сурхандарье насчитывается 11 учителей, которые получают более 2 тысяч долларов. Это уже отражалось в СМИ. Кроме того, у нас около 600 педагогов, получающих более 1000 долларов. Сегодня по вашей инициативе были увеличены зарплаты сотрудников городских и районных отделов образования, директоров школ, их заместителей и других работников системы. Наши педагоги очень довольны теми реформами, которые проводятся в сфере образования в Узбекистане", - заявил Мамадиев.
Во время совещания Шавкат Мирзиеев также пообщался с директором школы Nova School Зебо Муминовой, которая подключилась к селектору из Лондона. Президент вспомнил слова Мамадиева:
"Он сказал, что в Сурхандарье шестеро учителей получают по 2000 долларов. Посмотрите сами - даже в Великобритании нет таких зарплат", - сказал Мирзиеев.
Президент также озвучил количество учителей, получающих зарплату в диапазоне от 8 до 12 миллионов сумов:
"На основе таких критериев, как квалификация, знание языков, новая система оценки, участие в предметных олимпиадах, были введены более 10 видов надбавок. Благодаря этому 60 тысяч учителей сейчас получают от 8 до 12 миллионов сумов. За последние два года их количество выросло в 10 раз. Зарплата воспитателей детсадов выросла на 65% и приблизилась к зарплате школьных учителей. С нового учебного года оклады директоров школ, их заместителей и заведующих детсадами превысят 7–10 миллионов сумов", - отметил глава государства.
По данным Агентства национальной статистики, на начало 2024/25 учебного года в школах преподавали 565 тысяч учителей. Таким образом, педагоги, получающие от 8 до 12 миллионов сумов (что по текущему курсу составляет от 617 до 925 долларов), составляют примерно 11% от общего числа учителей в стране.
Согласно отчету агентства, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в сфере образования составила 4 млн 44 тыс. сумов.
Напомним, в августе 2024 года министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова сообщила на пресс-конференции, что около 6 тысяч учителей получают зарплату в размере 10 миллионов сумов.
На прошлой неделе также стало известно, что зарплаты семейных врачей будут повышены до 1500 долларов.