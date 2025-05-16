Китай просит Россию увеличить поставки нефти через Казахстан для НПЗ в западной части страны

03:59 20.05.2025

Новак: Россия по просьбе Китая готова увеличить поставки нефти через Казахстан



МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, для этого "Транснефти" предстоит определить список технологических решений для расширения экспортных поставок через Казахстан, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.



Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному в первых числах мая, предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 миллиона тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года.



Комментируя журналистам этот документ, Новак сказал: "Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения".



Он добавил, что речь идет о поставках через Казахстан. "Должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия. Точный список мероприятий, я думаю, компания "Транснефть" должна будет сформировать. Сейчас над этим работаем", - отметил Новак.



Напомним, что Китай увеличил в 2024 году импорт российской нефти до рекордных уровней в 108,5 млн т. В основном Россия поставляет нефть в эту страну морским путем, но при этом по трубопроводу из Сковородино в город Мохэ на западе КНР поступает, согласно договору от 2014 года, около 10 млн т нефти в год. Договор был заключен сроком на десять лет.



Китай увеличивает поставки российской нефти на фоне почти полного отказа от энергоресурсов США. С начала года ввоз из Штатов составил лишь 1% от общего импорта нефти. На первом месте по поставкам остается Россия - около 20%.



В середине апреля замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявлял, что Россия готова поставлять Китаю столько нефти, сколько он готов потребить.