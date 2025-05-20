Известный кинорежиссер и писатель громко заявил о том, что покидает Казахстан..., - Константин Козлов

12:07 20.05.2025

Время попкорна: "совесть нации" или заложник старой схемы



Константин Козлов

20.05.2025



Как отреагировали представители общественности на пространное эссе режиссера



Известный кинорежиссер и писатель громко заявил о том, что покидает Казахстан. Свое заявление он сделал в виде пространного эссе в соцсетях, что вновь всколыхнуло волну интереса к этому деятелю в Казнете и среди общественных деятелей.



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Если пересказать суть заявления Турсунова вкратце, то причиной его решения об отъезде стало якобы плачевное состояние отечественной культуры, бесперспективность ее развития. Также Ермек Каримжанович заявил и о политических гонениях на себя. По его словам, министерство культуры запретило прокат его фильма "Бесмойнак" и неоднократно препятствовало проведению культурных мероприятий, которые он пытался организовать. Также Турсунов сообщил, что ведомство якобы было против того, чтобы прощание с Муратом Ауэзовым состоялось в театре имени его отца - Мухтара Ауэзова. Плюс многое другое.



Вообще, его пространный пост-эссе начинается с перечисления опыта сотрудничества с разными министрами культуры страны. Проще говоря - Турсунов прошелся по всем главам Минкульта, назначенным после Арыстанбека Мухамедиулы.



"Я и раньше говорил, что в нашей стране к вопросам культуры относятся наплевательски, но назначение (Актоты) Раимкуловой на должность министра было явным перебором. Этот человек имеет к культуре такое же отношение, как я, к примеру, к вопросам животноводства. На тот момент, благодаря близости к членам Семьи - она у них то ли музыку детям преподавала, то ли учила их нотной грамоте, тут я не берусь утверждать. Как бы то ни было, однажды Актоты встала с нужной ноги и ее назначили министром. Она тут же засучила рукава и принялась за работу, применив тактику выжженной земли. Первым делом обманом заставила написать заявления "по собственному" тогдашних руководителей "Казахфильма", а на их место посадила своих людей. Одновременно назначила руководить госцентром нацкино известную в мутных кругах Сарсенову Г. - тоже приближенную к святому Семейству. Таким образом эти две дамочки активно занялись "кином" и довольно скоро на Сарсенову было заведено уголовное дело. Там подтвердилось и хищение, и служебный подлог, и целый букет прочего криминала. Однако, Сарсенова - человек, как говорится, "с возможностями". Ей удалось аккуратно все погасить, "развести" и дело замяли. Срок заменили штрафом. Короче, цирк-шапито. ОПГ районного масштаба. Даже пересказывать неохота. Обычный казахский трагифарс", - написал Турсунов.



По личности кинопродюсера Гульнары Сарсеновой, возглавлявшей ГЦПНК (Центр кино), Турсунов прошелся особенно язвительно. Не секрет, что одно время в ГЦПНК подвергли огласку историю с фильмом "Бесмойнак", на который Турсунов, по разным сведениям, затребовал полмиллиарда тенге. При том, что эта картина отнюдь не сложнопостановочная, а банальная история трех аульных стариков и красная цена такому проекту - максимум 100-150 миллионов тенге с захлестом. Однако Турсунов историю с "Бесмойнаком" считает политическими гонениями. По его словам, нынешний министр культуры Аида Балаева усмотрела в фильме оскорбление президента и покушение на государственный строй и "в решительном тоне потребовала вырезать некоторые сцены и перемонтировать отдельные куски".



"А после против меня была организована информационная кампания. В сети стали появляться всякие страшилки о том, какой я нехороший, какой я вор, коррупционер и бездарь.



Снимаю никому не нужное кино. Пишу никому ненужные книжки. Да и вообще уже десять лет лишних живу... Писали, что на мои картины потрачены миллиарды. Хотя в реальности общий бюджет всех моих фильмов меньше одного "Томириса" в два раза. И в четыре - "Казахского ханства". Я уж не говорю про эпопею с ельбасы", - написал Турсунов.



Плюс к этому он рассказал, что власти сорвали концерт Еркеша Шакеева, который планировался 31 мая в честь памяти жертв политических репрессий. Что перед его авторскими вечерами к нему в гримерку стали заходить люди с требованием "шутить помягче" и прочее. Напоследок он вновь напомнил стране об упадке культуры, приведя в качестве примера предстоящие гастроли одиозной российской артистки Ольги Бузовой в Казахстане (как прокомментировали пользователи Facebook конкретно эту претензию, певица будет выступать в одном из казино, не хочешь - не ходи).



"Я всего лишь хочу сказать, что в этой стране становится просто опасно жить. Фактически уже нечем дышать. Мы уже не можем достойно похоронить своих духовных лидеров без тупых скандалов и разборок. Мы не можем с ними проститься без унижений и просьб. Более того, нам уже запрещают вспоминать наших отцов, положивших жизни за нашу нынешнюю якобы независимость. Наверняка аруахи создателей партии Алаш шлют нам проклятия с того света.



Впрочем, они, наверное, видят, что это не мы, а товарищи при власти все время выдумывают какие-то немыслимые причины, лишь бы отменить, запретить, закрыть...", - посетовал Ермек Каримжанович.



В заключение он заявил, что пока не знает, где будет жить и работать и продолжит ли творческую деятельность. Однако слова "продолжение следует" намекают на то, что его разоблачительные публикации в соцсетях, скорее всего, будут появляться и дальше.



Многие сочувственно отнеслись к словам Турсунова. Поддержала его журналист и медиа-менеджер Самал Ибраева.



"Режиссера Ермека Турсунова упрекают за то, что он снял фильм на бюджетные средства. Но давайте будем честны: бюджет - это не деньги какого-то чиновника, не наследство его отца. Это наши с вами налоги. Деньги народа. Получение господдержки не делает человека обязанным молчать, угождать или поклоняться "кому надо".



Это не сделка с совестью. Если бы эти деньги были действительно украдены или потрачены не по назначению - давно бы уже было уголовное дело. Но этого не случилось. Даже Антикор официально это опроверг… Так почему сегодня режиссера пытаются морально распять за то, что он воспользовался правом, доступным многим в творческой среде?



Мы все видели, как отменяли его творческие вечера… Я не хочу политизировать эту ситуацию и с уважением отношусь к решению Ермека покинуть страну. Но не могу молчать, когда провластные блогеры пытаются его очернить".



Однако многие припомнили Турсунову и его сомнительные дела. В частности, организованную им травлю режиссера Ахата Ибраева, который в 2017 году выиграл выборы председателя Союза кинематографистов РК. Многолетний оппонент Турсунова, кинокритик Карим Кадырбаев довольно едко отреагировал на пост режиссера, уличив его в передергивании фактов.



"Оказывается, машина репрессий жестко выдавливала гения со всех площадок. Интересно, а чего же я его физиономию тогда, как минимум, три раза в год на перекрестках родного Алматы наблюдал? Оказывается, бюджет всех его фильмов меньше, чем бюджет "Томирис" и "Казахского ханства". А то, что мы взяли 500 миллионов государственных денег на фильм про любовь трех стариков в ауле - "вы не понимаете, это другое".



Черт знает (формулировка смягчена - прим. авт.), возможно, по сюжету, там была прописана батальная сцена, требующая огромной массовки и работы десятков каскадеров, но как будто бы взяться ей там неоткуда. Когда-то Ермек Турсунов снимал классное кино. "Шал" лично я считаю одним из лучших фильмов за всю недолгую историю казахстанского кино. Потом он стал снимать немного менее классные фильмы. Потом - откровенную, сделанную на коленке ерунду вроде "Кенже". А потом решил, что казахстанское общество нуждается не столько в хорошем кино, сколько в поучениях на тему того, как ему, казахстанскому обществу, быть более моральным.



И именно этим Ермек Турсунов и занят последние несколько лет - учит людей морали и нравственности", - написал Кадырбаев.



А на посыл Самал Ибраевой довольно резко отреагировал политолог Марат Шибутов в своем Telegram-канале "Казахстан и все-все-все":



"Ладно, она забыла, в какие кабинеты Ермек Турсунов заходил и постоянно выбивал деньги на свои фильмы, которые никто особо не хотел смотреть. Сколько у него было государственной поддержки и какие гонорары он получал.



Ладно, она забыла, как Ермек Турсунов писал жалобы Алику Шпекбаеву в Антикоррупционную службу на Ахата Ибраева и Гульнару Сарсенову, что они тратили деньги на фильмы не так как надо. Тогда он почему-то считал, что давление на них - это все правильно и нужно.



…Как Турсунов скандалил с Баян Есентаевой по поводу ее фильмов, которые люди смотрели, в отличие от турсуновских, и как его продюсер угрожал расправиться с кинокритиками, которые писали о Турсунове.



…Пока Турсунову давали деньги на фильмы, никакой критики власти у него не случалось. А как только даже косвенно спросили, а как были потрачены деньги, он сразу же начал кричать о преследованиях. Это же стандартная схема - у нас все, кого обвиняли в коррупции, сразу начинали строить из себя великих правдолюбцев и оппозиционеров, и этой схеме уже 27 лет".



Учитывая противоречивость фигуры Ермека Турсунова, который за годы своей творческой активности обзавелся и очевидными поклонниками, и ярыми оппонентами, а также его обещание продолжить свои разоблачения, впору вспомнить каламбур (в отношении режиссера более чем уместный) - "пора запастись попкорном". Судя по всему, медиа-скандал будет многосерийным.



Константин Козлов