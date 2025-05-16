Британии нужны ресурсы Таджикистана: горнорудный форум в Лондоне свяжет стороны

12:26 20.05.2025

19 мая 2025 г. в Лондоне проходил таджикско-британский горнодобывающий форум, организованный правительствами Таджикистана и Великобритании, передает пресс-служба Главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан.



Мероприятие призвано стать ключевой платформой для укрепления двустороннего сотрудничества в горнодобывающем секторе, уверены находящиеся на брегах Темзы представители Главного управления геологии и Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана.



По мнению чиновников, "форум способствует привлечению инвестиций, обмену знаниями и сотрудничеству на всех этапах добычи полезных ископаемых, создавая взаимовыгодные партнерства". Для комфортного восприятия экосистемы природных ресурсов Таджикской Республики принимающей стороной, специалисты из Таджикистана устроили презентацию всего того, чем богата страна под руководством Эмомали Рахмона: "потенциал Таджикистана, представили обширные минеральные ресурсы и инвестиционные возможности в сфере добычи драгоценных и стратегически важных минералов", – заверяет азиатская сторона. Источник утверждает, что, будучи в Лондоне, "участники форума ознакомились с передовыми горнодобывающими технологиями и устойчивыми практиками", – никак "теплые, радушные" англичане устроили таджикам промышленный туризм в рамках Горнорудного форума?



Не сбавляя оптимизма, Главное управление геологии и Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана сообщают: "Форум будет содействовать укреплению двусторонних отношений, расширению экономического, торгово-технического сотрудничества между Таджикистаном и Великобританией. А также содействовать внедрению международных стандартов в геологических отчетах, цифровизации и лицензировании". Ключевое слово в абзаце: "геологические отчеты" – то, что должны усвоить управленцы ресурсных кластеров Таджикистана. Далее тема горнодобывающего форума завершается следующим мнением: "Участники форума выразили мнение о предоставлении возможности для обучения и обмена знаниями среди местных специалистов горнодобывающей отрасли". Явно таджики хорошо поработали на англичан на стартовом этапе, 19 мая 2025 г. – не самый плохой день в британской экономике, если учесть, как грамотно британские интересанты подошли к долгосрочному вторжению в недра азиатской республики.



Соб. корр. ФСК