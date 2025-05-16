Патриарх Кирилл - Льву XIV: РПЦ готова к развитию диалога с Ватиканом

12:31 20.05.2025

Русская православная церковь (РПЦ) готова к развитию диалога с Ватиканом по защите традиционных ценностей, миротворчества, защиты христиан, защиты окружающей среды и по гуманитарным вопросам. Об этом сегодня, 20 мая, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к новому папе римскому Льву XIV.



Заявление предстоятеля РПЦ прозвучало на пасхальном приеме в МИД РФ.



"Несмотря на возникающие сложности, сохраняются связи с Римско-католической церковью… Новым понтификом стал папа Лев XIV, и мы готовы, конечно, к дальнейшему развитию диалога с Ватиканом. В том числе - по вопросам защиты традиционных христианских нравственных ценностей, вопросах миротворчества, защиты христиан от дискриминации и гонений, защиты окружающей среды и по решению многих гуманитарных вопросов, которые сегодня стоят на мировой повестке дня", - сказал патриарх.



Как сообщало EADaily, 18 мая папа римский Лев XIV получил знаки своего высокого сана - "кольцо рыбака" и паллий, представляющий собой шерстяную ленту с вышитыми на ней крестами. Этот древний обряд ознаменовал официальное начало понтификата 267-го папы римского.



В своей первой проповеди Лев XIV призвал к наступлению мира на Украине. По словам понтифика, необходимо стремится к достижению "продолжительного и подлинного мира". Лев XIV в проповеди упомянул и сектор Газа, где, как он надеется, будет прекращен огонь.