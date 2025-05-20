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|В Узбекистане нашли способ сдать экзамен для работы в России с первого раза (видео)
13:26 20.05.2025
В Узбекистане нашли способ сдать экзамен для работы в России с первого раза. Видео
20 мая 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Агентство миграции Узбекистана разработало образовательный курс, который позволит гражданам республики подготовиться к экзаменам для работы в России. Он содержит учебные материалы по русскому языку, истории и праву, передает корреспондент Podrobno.uz.
Как сообщили в агентстве, материалы доступны на специализированной онлайн-платформе test.xorijdaish.uz. Она оснащена автоматической системой проверки знаний, которая анализирует уровень подготовки пользователя и указывает на проблемные темы.
Новый сервис позволит будущим работникам лучше подготовиться к испытаниям и увеличить шансы на трудоустройство в России.
Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, могут обязать иметь при себе справку об отсутствии ВИЧ и других болезней. С законопроектом об ужесточении медицинских требований для иностранцев выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Анализы предлагается сдавать не ранее чем за 10 суток до дня въезда в страну.