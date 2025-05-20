В Узбекистане нашли способ сдать экзамен для работы в России с первого раза (видео)

13:26 20.05.2025

В Узбекистане нашли способ сдать экзамен для работы в России с первого раза. Видео

20 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Агентство миграции Узбекистана разработало образовательный курс, который позволит гражданам республики подготовиться к экзаменам для работы в России. Он содержит учебные материалы по русскому языку, истории и праву, передает корреспондент Podrobno.uz.



