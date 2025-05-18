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Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого, - Александр Тимохин
15:43 20.05.2025

Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

Tекст: Александр Тимохин
18 мая 2025

Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории?

Балтийский флот празднует годовщину создания – 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года русская гребная флотилия с солдатами Семеновского и Преображенского полков захватила в устье Невы два шведских корабля. Именно за эту операцию участников награждали специальной медалью с фразой "Небываемое бывает". С этого дня и отсчитывается история Балтийского флота, которая сплетена с историей нашей страны в единое целое, как мало что еще.

Флот был создан лично Петром I. Он же был нашим первым морским стратегом – человеком, знающим, как применить военно-морские силы для достижения стратегически важных результатов. И военный флот на Балтике стал ключевым по важности инструментом.

Флот Петра до поры до времени держал в страхе шведское побережье, на охрану всей протяженности которого у Швеции не хватало сил. В Северной войне эти набеги значительно приблизили победу России.

Дальше были новые войны. Флот, бывало, оказывался к войне не готов – сказывался пресловутый "сухопутный менталитет", да и опыта исторического не было. Петр знал, как и для чего применять новую для России силу, но никакой книги, никакого руководства к действию не оставил. Однако Балтфлот участвовал во всех значимых войнах Российской империи. Фактически Россия стала империей, воюя за выход к морю на Балтике.

После краха императорской России и появления Советской России флоту по-прежнему приходилось воевать, и часто против сильнейшего противника. В 1918 году именно балтийская подлодка "Пантера" (тип "Барс") под командованием Александра Бахтина открыла боевой счет советского теперь уже подплава, отправив на дно британский эсминец "Виттория".

В ходе Великой Отечественной войны Балтийский флот, что называется, пропустил удар: не смог сорвать блокадные минные постановки немцев и финнов – и был блокирован. Причиной этого являлось то, что Советское государство тогда не было способно эффективно управлять имевшимся у него военным флотом. Но даже в этом случае моряки смогли нанести серьезный ущерб немцам и их союзникам. Достаточно сказать, что при перевозках стратегических материалов из Финляндии и Швеции немцам, в силу угрозы со стороны советских подлодок, пришлось вводить систему конвоев для защиты своих транспортов.

В целом же наш подводный флот потопил больше транспортных единиц противника, чем интенсивно и долго воевавший в Средиземном море флот итальянский.

После войны главным противником СССР оказались США и Балтфлот на время утратил свое стратегическое значение. Но сейчас, с нарастанием напряженности в Балтийском регионе, нельзя исключать, что Балтфлоту скоро придется расчехлить главный калибр. Причем действовать не как в ходе идущей СВО, куда с Балтики отправилась морская пехота, а именно как флот, на своем, домашнем, очень сложном по условиям географии театре военных действий. По крайней мере, такой конфликт усиленно провоцирует Европа.

Меры по подготовке к войне с Россией европейцы начали предпринимать с октября 2024 года – тогда в германском Ростоке был сформирован штаб оперативной группы "Балтика", способный управлять военно-морскими соединениями, в том числе международными. После отработки штабом управления военно-морскими группировками европейцы начали серию задержаний наших судов по надуманным обвинениям в порче морских кабелей.

Якобы в ответ на эту порчу НАТО начало операцию "Балтийский часовой", в рамках которой началась концентрация сил ВМС стран НАТО в Финском заливе. Суда, обвиняемые в порче кабелей, потом пришлось отпустить за отсутствием доказательств вины экипажей, но силы натовцев в море остались.

Затем серия эстонских нападений в водах Балтики: сначала танкер Kiwala, потом – уже после эстонского закона, разрешающего военным стрелять по гражданским судам, если по их мнению последние опасны – нападение на танкер Jaguar с попыткой его захвата на ходу. Теперь уже российским ВКС пришлось вмешаться, отправив на защиту танкера Су-35.

Следующая ступень эскалации – только стрельба. Эстонцы на основании своего нового закона вполне способны расстрелять опасно маневрирующий в попытке уклониться от захвата в море танкер.

Чтобы удержать НАТО от таких провокаций, можно, например, привлечь к конвойной службе ряд кораблей Балтфлота и Береговой охраны "старшего поколения".

Будучи менее пригодными для боевых действий, чем новые корабли, они в любом случае несут вооружения и российский флаг. И нападение на корабль под этим флагом – акт войны, дающий атакованному государству стопроцентные основания для применения силы в полном соответствии с международным правом.

У России на Балтийском море большой судовой трафик. Собрать его в конвои не представляется возможным, но зато можно наладить постоянное дежурство конвойных сил в море, с задачей следить за эстонцами и силами НАТО в Финском заливе. А при попытке НАТО направить к танкерам и балкерам любой корабль – идти на соединение с ближайшими торговыми судами и там брать их под охрану, не давая никому их останавливать. Кроме того, можно воспользоваться опытом морских ЧВК и высаживать с любого крупного судна ВМФ морских пехотинцев с оружием на каждый танкер, идущий в Россию. Все это может делаться максимально открыто, как антипиратская операция.

Совокупность конвойных сил Балтфлота и Береговой охраны вместе с военной охраной на борту с высокой степенью вероятности закроют вопрос с попытками захватов.

Если же против наших военных будет применена сила, Балтийскому флоту неизбежно придется принимать ответные меры (о чем Россия уже предупреждала). Вопрос о том, как именно они могут выглядеть, из-за серьезности темы заслуживает отдельного рассмотрения. В любом случае операцию на Балтийском море предпочтительнее сделать ограниченной по задействованным ресурсам. Так, чтобы потери противника не помешали быстро выйти на дипломатическое урегулирование.

В день рождения прославленного Балтфлота стоит пожелать ему активно готовиться действовать по предназначению, к боевым действиям. Например, отражать учебные массированные ракетные удары, держать на прицеле корабли НАТО, отрабатывать боевое маневрирование и выход на рубеж пуска ракет, разведку и получение целеуказания среди торговых судов, по которым нельзя попадать ракетами.

С другой стороны, подготовка – это то, что всегда можно и нужно усиливать, ведь личный состав флота на Балтике храбр и готов выполнить свой долг. Как и моряки-балтийцы прошлых веков.

Источник - Взгляд
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