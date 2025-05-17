Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным, - Ирина Алкснис

17:53 20.05.2025

Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным



Ирина Алкснис



Как и после пятничных переговоров в Стамбуле, западный медийный и аналитический мейнстрим дружно выдал свой диагноз по итогам вчерашнего телефонного разговора российского и американского президентов: Путин снова победил.



Bloomberg живописует уныние, царящее в европейском стане: "надежды напрасны", "несколько правительств выразили свое разочарование", "они опасаются". А опасаются они того, что "Трамп отступает от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине с собой".



Последняя часть - про оставить наедине с собой - ключевая для понимания всей сложившейся ситуации. Огромные усилия Европы, которые она предпринимала для сохранения статус-кво в украинском конфликте, не дают желаемого результата. Под руководством Трампа Соединенные Штаты, бывшие все эти годы главным финансовым и военным ресурсом его поддержания, просто не видят для себя смысла и интереса в дальнейшем исполнении данной роли.



