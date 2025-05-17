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Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным, - Ирина Алкснис
17:53 20.05.2025

Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным

Ирина Алкснис

Как и после пятничных переговоров в Стамбуле, западный медийный и аналитический мейнстрим дружно выдал свой диагноз по итогам вчерашнего телефонного разговора российского и американского президентов: Путин снова победил.

Bloomberg живописует уныние, царящее в европейском стане: "надежды напрасны", "несколько правительств выразили свое разочарование", "они опасаются". А опасаются они того, что "Трамп отступает от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине с собой".

Последняя часть - про оставить наедине с собой - ключевая для понимания всей сложившейся ситуации. Огромные усилия Европы, которые она предпринимала для сохранения статус-кво в украинском конфликте, не дают желаемого результата. Под руководством Трампа Соединенные Штаты, бывшие все эти годы главным финансовым и военным ресурсом его поддержания, просто не видят для себя смысла и интереса в дальнейшем исполнении данной роли.



Единственный шанс для европейцев (и дружественных им сил в Вашингтоне) заключался в том, чтобы хитростью вовлечь новую администрацию в налаженный процесс, а там "коготок увяз - всей птичке пропасть", то есть повторить комбинацию первого президентского срока Трампа, когда аппаратными играми была фактически заблокирована его свобода действий. И вот именно этот шанс стремительно испаряется.

Надо отдать должное, идея была вполне работоспособная: подсунуть американскому президенту план урегулирования с заведомо неприемлемыми для Москвы предложениями, а когда та их отвергнет, развести руками - ну вы же сами видите, господин президент, Путин недоговороспособен, а значит, раздавить Россию - единственный выход из ситуации. Интрига с 30-дневным перемирием стала апогеем реализации данной стратегии.

Москва противопоставила интригам старую добрую дипломатию. Спокойные откровенные разговоры идут на самых разных уровнях. Российский президент четыре раза по несколько часов общался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником и личным другом Трампа, в подробностях объясняя позицию России. А политическая и медиа-истерика вокруг перемирия была перебита Путиным предложением о прямых переговорах с Киевом. Причем выяснилось, что если европейских лидеров, Зеленского и других поджигателей войны держать подальше от переговорного процесса, то Россия и Украина вполне могут общаться и договариваться, что и показала пятница в Стамбуле.

Вчерашний разговор двух президентов подтвердил тренд: Москва последовательно проводит свою линию, а у Трампа все меньше интереса таскать американскими руками каштаны из огня для европейских ястребов.

Однако не стоит надеяться, что Макрон, Стармер, Мерц и прочие европейские лидеры (типа финского президента Стубба, который созванивался с Трампом в попытке саботировать разговор того с Путиным) успокоятся. Для них на карту поставлено не просто многое, а вообще все. И дело не в Украине. Европе любыми средствами необходимо удержать американское присутствие у себя, чтобы предотвратить собственное сползание в геополитическое небытие. При этом она в очередной раз в своей истории решила, что война с Россией - хороший способ решить собственные проблемы, и для этого ей тоже нужны американцы.

Так что европейцы не остановятся в своих усилиях и по продлению украинского конфликта, и по вовлечению США в дела Старого Света, и по подготовке к прямому конфликту с Россией. В отличие от Штатов, у них действительно нет выбора, вернее - они сами себя его лишили.



Некоторых история ничему не учит.

Правда, учитывая тектонические геополитические изменения на планете, перенос экономического и политического центра мира в Азию, эта попытка Европы решить свои проблемы через войну на Восточном фронте обещает стать действительно последней.

Источник - РИА Новости
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