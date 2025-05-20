Премьер Казахстана обсудил с резидентом PepsiCo строительство крупнейшего в Центральной Азии завода соленых закусок

23:09 20.05.2025

Олжас Бектенов обсудил с главой PepsiCo в регионе Давидом Манзини строительство завода в Алматинской области: объем инвестиций увеличится в 2 раза

20 Май 2025



Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини. Обсуждены вопросы реализации проекта по строительству завода по производству соленых закусок в Алматинской области.



Новый завод PepsiCo станет крупнейшим в Центральной Азии. По итогам предыдущих переговоров, прошедших в июне 2024 года, сумма инвестиций была запланирована в объеме $160 млн. На сегодняшний день компанией принято решение увеличить инвестиции более чем в два раза. Производственная мощность и объем переработки картофеля вырастут в три раза – с 70 до 210 тыс. тонн, что обеспечит порядка 70 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Президент компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини сообщил, что запуск первой фазы проекта и выпуск первой партии казахстанской продукции планируется в марте 2026 года, к сентябрю 2027 года предполагается выход завода на полную мощность.



В рамках проекта предполагается использование местного сырья – к поставкам картофеля будут привлечены казахстанские фермерские хозяйства. До 2035 года PepsiCo планирует перейти к полной локализации выращивания чипсовых сортов. В настоящее время к программе подключено порядка 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетісу. Предусмотрено также расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества продукции.



"Мы будем всемерно поддерживать подобные проекты, направленные на выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Государственные органы примут все необходимые решения в течение двух недель", - подчеркнул Олжас Бектенов.



"Мы высоко ценим поддержку со стороны органов власти Казахстана. Для нас как для иностранного инвестора созданы благоприятные условия, нам оказывается необходимая поддержка. Мы видим высокий потенциал и поэтому приняли решение удвоить инвестиции в Казахстан", - отметил Давид Манзини.



По итогам встречи Министерству иностранных дел поручено в течение двух недель подготовить Соглашение об инвестициях между Правительством Казахстана и PepsiCo. В этот же срок Министерство сельского хозяйства внесет необходимые поправки в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, в целях создания максимально комфортных условий для инвестора.