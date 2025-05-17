ВС РФ начали подготовку наступления на Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 20 мая

00:05 21.05.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 мая в разрезе СВО. Русские войска начали бои, предваряющие штурм Гуляйполя. ВСУ продолжают попытки безрезультатно прорваться в Курскую область. На вооружении ВС РФ появился БПЛА "Елка", который позволяет эффективно и дешево бороться с украинскими дронами-разведчиками.



Подготовка к чему-то большему



