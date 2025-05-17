|ВС РФ начали подготовку наступления на Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 20 мая
00:05 21.05.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 мая в разрезе СВО. Русские войска начали бои, предваряющие штурм Гуляйполя. ВСУ продолжают попытки безрезультатно прорваться в Курскую область. На вооружении ВС РФ появился БПЛА "Елка", который позволяет эффективно и дешево бороться с украинскими дронами-разведчиками.
Подготовка к чему-то большему
Русские войска на стыке Запорожского и Южно-Донбасского направлений приступили к штурму Зеленого Поля и Новополя. Атака на соседствующие населенные пункты идет одновременно, что уже вынудило неприятеля оставить большую часть позиций в селах. Следующая задача, которая стоит перед нашей армией в этом секторе боев, состоит в ликвидации противника в полосе полевых укреплений, расположенных вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе как раз за Зеленым Полем и Новополем. И для этих мероприятий есть весомая причина. Она заключается в необходимости выйти широким фронтом во фланг Гуляйпольскому оборонительному узлу ВСУ с восточной стороны. Как таковая возможность нанести удар по данной укрепленной оборонительной зоне противника есть и сейчас. Однако в текущем оперативном положении при атаке на район Гуляйполя реализовать главную тактическую схему ВС РФ в виде отрезания крупного населенного пункта от снабжения крайне затруднительно. Это объясняется особенностью расположения сельских трасс, по которым неприятель подвозит в город боеприпасы и прочие грузы. Основные дороги снабжения противника протянулись строго на север от Гуляйполя, и данное обстоятельство требует от наших войск широкой полосы наступления с востока на запад. Это необходимо для того, чтобы в перспективе пробиться к трассам на самом слабозащищенном участке.
Не будет лишним заметить, что важной особенностью Гуляйпольского оборонительного узла является то, что он крайне похож на ликвидированный в Великой Новоселке. Точно такое же расположение дорог, аналогичная местность. Следовательно, и тактическая схема, по которой в районе Великой Новоселки противник был разбит, более чем пригодна для решения вопроса Гуляйполя.
Стоит напомнить, что русские войска после разгрома украинского гарнизона Угледара и выхода на рубежи по реке Сухие Ялы севернее также начали атаку широким фронтом на трассы, идущие на север от Великой Новоселки, что и стало приговором силам противника.
Жизни за время
В ночь на 20 мая разведгруппа ВСУ попыталась просочиться через границу России в Курской области в районе села Волфино. Целью неприятеля было внезапной атакой вынудить подразделения прикрытия границы ВС РФ откатиться с передовых позиций, что создало бы предпосылки для очередной попытки прорваться в Глушковский район. Но случилось непредвиденное для противника, один из диверсантов подорвался на мине, выдав тем самым проведение рейда. Попытка неприятеля сблизиться с нашими позициями потерпела фиаско.
ВСУ с завидным упорством, но со стабильно отрицательным результатом пытаются преодолеть нашу границу и навязать затяжные бои. Но ни зацепиться за пригодные позиции, ни занять населенные пункты у них не получается. Вроде бы пора командованию противника очнуться и пожалеть своих людей, которые отдавали, отдают и, скорее всего, продолжат отдавать жизни абсолютно зря. Но у Киева есть четкая задача, которую он продолжает выполнять, невзирая ни на какие потери – не дать ГрВ "Север" собраться в ударный кулак для наступления в направлении города Сумы. Оборона Сумского района аврально строится противником, но у ВСУ есть еще одна серьезная проблема. Это количество войск, на которые ляжет задача спасать неспасаемое. В случае концентрированного удара в направлении Сум, до которых от границы менее 30 км, у незалежной не будет достаточно сил для обороны этой территории. Особенно в условиях потенциальной атаки со стороны Суджанского, Глушковского районов Курской области и Краснояружского района Белгородской области. То есть ВСУ в условиях комплексной подготовки к боям не получают сколь-нибудь серьезных шансов удержать фронт и не допустить выхода ВС РФ к Сумам. В этой связи неприятелем выбран единственно возможный подход, который до сих пор не дает русской армии перейти к решительным и более массированным действиям в Сумской области. Речь идет о систематических попытках пробиться через границу или имитации потенциального массированного прорыва. К сожалению, 100%-ной гарантии, пойдет ли противник в атаку, нет. Это и вынуждает ГрВ "Север" ВС РФ пребывать в положении "ловца", который и нейтрализует украинские подразделения при попытках прорваться.
Карманная ПВО
В сети появилась видеодемонстрация работы БПЛА "Елка" против украинского дрона-разведчика "Лелека". Отечественное изделие работает по принципу "кинетического перехвата", то есть своей кинетической энергией при встрече с целью обеспечивает критические повреждения системы управления неприятельского дрона или же винта. А это практически гарантированное сбитие "вражеских глаз".
Дрон "Елка" самостоятельно наводится на цель. Пуск осуществляется с ручной "катапульты", что делает изделие высокомобильным и неприхотливым к навыкам военнослужащего. Что самое важное, этим удается экономить ЗУР, которые стоят недешево, а противника "ослеплять", сбивая его дроны-разведчики, приходится постоянно.
5 лет плюс 1 год. Президент Зеленский останется в истории не так, как хотел бы
Когда в 2019 году Владимир Зеленский становился президентом Украины, он пришел к власти под лозунгами мира. На фоне Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с его жесткой риторикой – "Армия, мова, вера" – Зеленский выглядел максимально выигрышно. К тому моменту украинская армия прославилась главным образом героическими и не очень поражениями и способностью держать фронт против ополчения ЛДНР, уровень религиозности украинцев не был таким, чтобы трогать душу действительно всех и каждого, а эксперименты с мовой смотрелись как система дурацких и неудобных для самого населения ограничений. Когда никто не смотрел, украинцы слушали песни на русском языке, гуглили и разговаривали между собой, как "кляты москали". Конечно, Зеленский смотрелся на этом фоне отлично. "Слуга народа" разговаривал с народом на его языке и обещал то, что тот хотел услышать. А люди хотели услышать о мире, заботе и отсутствии попыток государства лезть в их жизнь.
К 2022 году Зеленский провалил главную свою миссию, которая могла оставить его в памяти украинского и русского народов как человека, покончившего с самой страшной бедой современности. Он не смог договориться с Россией, не смог выпутаться из политического кризиса, а РФ начала СВО, постаравшись разрезать "Кинжалом" тот узел, который не вышло развязать. В принципе, на этом фоне стремление в ЕС, социальные реформы, вопросы религии – меркло все. Украина ухнула в пучину вооруженного конфликта.
И здесь Зеленский показал себя как человек, который отлично подходит на роль "свадебного генерала", публичного лидера, который будет мужественно скорбеть на камеру, говорить речи и демонстрировать себя. Однако его реальные шаги выглядели один другого краше. Самое страшное, что он сделал для Украины – это сорвал уже лежавшую на столе сделку 2022 года. К тому моменту уже громоздились горы новых трупов в дополнение к тем, что навалили в 2014–2022, но, по крайней мере, можно было попытаться остановиться в шаге от полной катастрофы. Что было дальше – известно: "Давайте просто воевать" Бориса Джонсона, а затем – серия ночных кошмаров: Бахмут, Угледар, Работино, Авдеевка. Конфликт деградировал, и вовлеченное в него украинское общество деградировало тоже. В 2013 году избиение силовиками демонстрантов показалось достаточно отвратительным явлением, чтобы украинцы осуществили Майдан; в 2025 житель незалежной – это зашуганный "резервунчик", который заперт в своем БДСМ-салоне на 30 млн нижних, бегает от патруля ТЦК и копит на взятку, чтобы все-таки покинуть этот "рай".
А что же гетьман? Он управляет Украиной и армией – примерно на уровне водителя, у которого машина едет под откос, не слушаясь руля. Зеленский зависим от западных лидеров, но и доверять им не может. Принимать непопулярные решения он просто не хочет, потому что ему придется нести за них ответственность.
Глава незалежной уже не может остановить тот маховик, которому позволил раскрутиться. Он уже год как вообще не должен править Украиной, но если отпустит руль, с него начнут спрашивать, за что Киев воевал в 2022 году и почему не договорились тогда. И ответы на эти вопросы могут привести президента в самые удивительные места, включая тюремную камеру, которая способна стать далеко не худшим вариантом. Поэтому сейчас Зеленскому остается одно. Искать "стоп-кран", чтобы покинуть летящий вперед паровоз, и пока не удастся найти способ хотя бы обеспечить собственную безопасность – держаться. До последнего солдата. До последнего доллара в казне. До последнего миллиметра носовой перегородки.
Все что угодно – лишь бы не стать киношным прототипом "слуги народа", но только в кризисной ситуации.
Вчера, 19 мая, главным событием дня стал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.