РФ получила первый с начала СВО иностранный кредитный рейтинг. От китайского агентства CCXI

00:56 21.05.2025

По долгу дружба: РФ получила первый с начала СВО иностранный кредитный рейтинг

Значение оказалось выше оценки до спецоперации



Валентина Аверьянова



Россия впервые с начала СВО получила первый суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве. Причем его значение оказалось выше, чем до спецоперации. Рейтинг "BBB+g" РФ присвоило China Chengxin International Credit Rating. Это знаковое событие в контексте текущей экономической и геополитической ситуации, полагают эксперты. Повышение оценки может стать формальным основанием для расширения доступа РФ к инструментам финансирования на азиатских рынках. Как еще присвоение рейтинга скажется на отношениях России и Китая - в материале "Известий".



Важная перезагрузка



Агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до значения "BBB+g". Прогноз по нему стабилен. Это первый рейтинг, полученный РФ с начала спецоперации на Украине.



Эксперты CCXI полагают, что современная российская экономика адаптировалась к условиям жестких санкций и продемонстрировала способность противостоять шокам. А налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика правительства стали более осмотрительными.



Свой эффект на укрепление экономики также оказали поддержка предприятий в восстановлении логистических цепочек, увеличение государственных расходов для стимулирования внутреннего спроса и перенаправление экспорта нефти и газа в дружественные страны.



Приняло во внимание агентство и достаточные валютные резервы. Внутренний долг на 1 мая составил 24,99 трлн рублей, внешний - $53,9 млрд. Поддержку платежеспособности внешнего долга обеспечил Фонд национального благосостояния. Порядок погашения оставшейся суммы регулируется российским законодательством.



Дефицит бюджета при этом сократился до 1,7%. В основном, как отмечается, правительство РФ покрывает его за счет выпуска облигаций на внутреннем рынке и вывода средств из Фонда национального благосостояния. Ожидается, что в связи с увеличением расходов на оборону и повышением налогообложения дефицит бюджета останется неизменным в годовом исчислении.



Обращает внимание агентство и на тенденцию к стабилизации внешнеполитической ситуации. Геополитические риски для России снизились, хотя украинский конфликт все еще продолжается. Поэтому China Integrity International сосредотачивает свое внимание на влиянии отмены европейских и американских санкций на суверенный кредит России в будущем. На фоне этого CCXI может рассмотреть вопрос о повышении кредитного рейтинга РФ.



Однако существуют риски дисбаланса между спросом и предложением в контексте высоких государственных расходов и нехватки рабочей силы, способной усугубиться ужесточением миграционной политики.



Давление на суверенный кредитный рейтинг оказывает и инфляция. Она, по прогнозу, снизится при сохранении высоких процентных ставок. Но они же могут сдерживать внутреннюю экономическую активность, что замедлит рост экономики.



Кроме того, экономические перспективы РФ способно ухудшить обострение конфликта на Украине. Это, а также изменения в системе обслуживания госдолга или дефолт по нему могут привести к понижению рейтинга России.



Позиция властей



Получение суверенного кредитного рейтинга от китайской CCXI означает доверие КНР к России и их уверенность в стабильности финансовой системы страны, отреагировали на новость в Минэкономразвития РФ.



Ожидается, что в дальнейшем это поспособствует развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона.



В пресс-службе ведомства подчеркнули, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на давление санкций. Рост ВВП РФ в 2023–2024 годах превышал среднемировой, что позволило закрепить позицию страны как четвертой крупнейшей экономики мира по этому показателю.



Редакция "Известий" направила запросы в Минэкономразвития и Минфин РФ. На момент выхода публикации ответы не поступили.



Масштабная адаптация



Присвоение России суверенного кредитного рейтинга на уровне "BBB+g" китайским агентством China Chengxin International стало знаковым событием в контексте текущей экономической и геополитической ситуации, убежден член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.



- Учитывая, что с 2022 года данное рейтинговое агентство отозвало кредитный рейтинг РФ, присвоение его сейчас - это значительный успех. Это означает, что Россия выстроила крепкие финансовые, экономические и политические отношения, а также грамотные логистические связи с Китаем, - подчеркивает кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.



Особую важность приобретает тот факт, что текущая оценка выше той, что западные агентства присваивали ранее, обращает внимание независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин. В последний раз похожий рейтинг S&P присваивал России лишь в 2005–2009 годах, напоминает председатель Российско-азиатского делового совета Максим Кузнецов.



Рейтинг на уровне "BBB+g" нельзя признать крайне высоким, поскольку в лучшей ситуации находятся страны с рейтингом категории "А". Однако и низким такой рейтинг считать тоже нельзя, он выше категории "C", отмечает доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.



- В условиях, когда крупнейшие игроки, такие как S&P, Moody’s и Fitch, прекратили рейтинговать Россию, появление альтернативной оценки из КНР не только восполняет вакуум, но и отражает растущую роль восточноазиатских рейтинговых институтов в мировой системе оценки суверенных рисков, - уверен Говырин.



Глобальная финансовая система сегодня переживает серьезные изменения, в рамках которых формируется новая архитектура мирового хозяйства, где возрастает роль восточного вектора развития, согласен Пичугин.



- Становится очевидным, что международные кредитные оценки перестают восприниматься исключительно как индикаторы надежности платежей, приобретая политическую окраску и становясь важным элементом глобального соперничества, в котором Россия и Китай выступают как союзники, - полагает он.



Получение рейтинга свидетельствует о том, что постепенно политически мотивированные оценки в отношении страны меняются на более взвешенные и прагматичные, дополняет Кузнецов.



Ответственный должник



Важным аспектом, учитывающимся в любом кредитном рейтинге, присваиваемом государству, является способность страны в полном объеме и своевременно погашать свои долговые обязательства, разъясняет Евгений Смирнов. Китайское агентство исходит из того, что российский внешний долг снижается, а экономика страны в целом демонстрирует устойчивый рост на основе хорошей динамики внутреннего спроса.



У России один из самых низких в мире уровней госдолга по отношению к ВВП, подчеркивает Максим Кузнецов. Это вкупе со стабильностью государственных финансов, а также значительным объемом государственных резервов и стало ключевым фактором для принятия соответствующего решения агентством.



Риск дефолта, связанный в том числе с бюджетным дефицитом, является основным фактором, способным повлиять на оценку CCXI, предупреждает Смирнов. Однако в минувшие два года правительству РФ удалось сократить этот дефицит за счет использования резервов и выпуска облигаций на внутреннем рынке.



Поспособствовало присвоению рейтинга и то, что за два года Россия провела масштабную адаптацию к внешнему санкционному давлению, сохранив бюджетное равновесие, контролируемую инфляцию и относительную устойчивость рубля, указывает Алексей Говырин.



Добиться подобных результатов удалось благодаря стратегическим решениям президента и правительства РФ. Это итог их реализации на федеральном и региональном уровнях, а также на мировой арене, подчеркивает Инна Литвиненко.



- Оценка агентства подтверждает, что решения российских властей принимаются не на основе эмоций и ситуативной выгоды, как это делают Европа и США, а с учетом долгосрочных последствий, - убеждена эксперт.



Примером этому, по словам собеседницы "Известий", служит грамотная работа с санкционными ограничениями.



- Ни одна страна в мире, получив более 20 тыс. санкций в свой адрес, не смогла бы развернуть каждую из них в свою сторону, превратив в преимущество для политики и экономики, - считает Литвиненко.



CCXI, по мнению Евгения Смирнова, полагает, что большинство возможных рестрикций в отношении РФ уже были введены, и возможное давление на российскую экономику исчерпано.



Присвоение России статуса кредитоспособности такого уровня является событием, имеющим большое значение не только в экономике, но и в политике, полагает Руслан Пичугин. США и Россия начинают постепенно продвигаться в переговорах по украинскому конфликту, что тоже влияет на оценку агентства, дополняет Смирнов.



Укрепление доверия



Китай, являясь крупнейшим внешнеторговым партнером России, располагает возможностью отслеживать реальные потоки капитала, товарооборота и контрактных обязательств, что делает его оценку не только политическим жестом, но и продуктом наблюдения за внутренней платежеспособностью государства, указывает Алексей Говырин.



- Повышение рейтинга со стороны китайского агентства может усилить доверие между экономическими институтами двух стран и стать формальным основанием для расширения доступа России к инструментам финансирования на азиатских рынках, - полагает депутат.



Он также считает это сигналом китайским банкам и корпорациям, что расчет на долгосрочное партнерство с Россией имеет под собой основу, выходящую за рамки текущей конъюнктуры.



- Полученная оценка повышает привлекательность российских активов для инвесторов из Поднебесной, расширяя пространство для сотрудничества и углубляя интеграционные процессы, - отмечает Руслан Пичугин.



Однако, по мнению Евгения Смирнова, принципиального воздействия на сотрудничество двух стран присвоение рейтинга не окажет, потому что между ними в последние годы и так сформировались прочные связи.



- Российский экспорт востребован в Китае, равно как и китайские товары в России, и это мало связано с общим фоном кредитоспособности нашей страны, который к тому же улучшался в последние годы, - подчеркивает эксперт.



План будущих взаимоотношений между странами сформирован на ближайшие десятилетия, уточняет Инна Литвиненко. И присвоение России оценки на текущем уровне говорит о правильности выбора, сделанного обеими сторонами, резюмирует она.