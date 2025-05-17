В Венгрии состоялась встреча глав МИД стран ОТГ

01:00 21.05.2025

В преддверии неформального саммита лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в венгерской столице Будапеште состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц и Венгрии, обладающей статусом наблюдателя в ОТГ.



На опубликованной МИД фотографии запечатлены генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, главы МИД стран-членов – Мурат Нуртлеу (Казахстан), Хакан Фидан (Турция), Жээнбек Кулубаев (Кыргызстан), Джейхун Байрамов (Азербайджан), Бахтиер Саидов (Узбекистан), а также Петер Сийярто (Венгрия).



