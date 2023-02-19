Почему венгры считают себя тюрками, - Анна Бажайкина

02:11 21.05.2025

"Кыпчакские тюрки": где находилась историческая прародина венгров?



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – главный сторонник теории тюркского происхождения своей нации. Венгров он называет "кыпчакскими тюрками". Так ли это? Разбиралась обозреватель "МИР 24" Анна Бажайкина.



Стрельба из лука, метание копья и джигитовка – все, как делали предки – тюрки. Это Курултай – встреча потомков кочевников в самом центре Европы – Венгрии.



"Вокруг нас большой славянский блок и народы Запада, которые в той или иной степени являются частью германо-римской культуры. Но венгры совершенно другие, мы пришли с Востока", – сказал участник Курултая Иштван Коппани Вермес.



Традиции оживают прямо под портретом Аттилы. В V веке он собрал войско гуннов и захватил значительную часть Европы, в том числе территории современной Венгрии. Ее так и назвали – земля гуннов (Hungary). После смерти Аттилы гунны вернулись в Азию, а название так и осталось.



У Евразии первого тысячелетия две беды: завоеватели и холода. Археологи предполагают: венгры сформировались на Южном Урале. Сами себя называли мадьяры. Суровый уральский климат они не выдержали и ушли в сторону Волги. Попадали под власть гуннов, потом хазар. Продолжали путь вдоль Великой степи. Она растянулась от сопок Маньчжурии до дунайских равнин.



"В этой степи жили одни и те же народы. Они перемещались с места на место, смешивались, взаимодействовали друг с другом. Но было несколько ловушек. Дунайская равнина – одна из них", – отметил краевед Анатолий Тюрин.



Весь быт кочевников заточен на переезд: мобильные юрты, пастбища для животных. Но за Дунайской равниной степь закончилась, а с востока уже поджимали печенеги. Выход только один – остановиться и стать земледельцами. Этот период IX века венгры называют "Обретением родины".



Через тысячу лет в центре Будапешта появилась Площадь героев. В самом центре те, кто перевел мадьяр через Карпаты, до земель Паннонской равнины – Курсан и Арпад. Генетики предполагают, что эти вожди – представители этнической группы, к которой также относятся туркмены, узбеки и башкиры.



"Часть венгров – древних мадьяров – осталась в составе башкир. Они перемешались, переняли венгерский язык", – сказал директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан Данир Гайнуллин.



К примеру, река Уршак в Башкортостане с тюркского ничего не означает, а вот с венгерского переводится как "родина". Раскопки тоже доказывают: мадьяры и башкиры раньше жили вместе. Накладки на ремень находят и на Урале, и в Сибири, и в Венгрии.



Век XIII. В Венгрии снова пополнение. Спасаясь от войск хана Батыя, в Восточную Европу пришли половцы. Это народы Южного Урала, современного Казахстана и Кыргызстана. Себя они называли кыпчаками или кунами.



"Ученые говорят, что кун – это усеченный вариант кыпчака. От куман – усеченный кун. Они обитают между Тисой и Дунаем", – сказал тюрколог Ернар Масалим.



"Если мы говорим о восточных корнях, то это касается элиты, служивой ее части, которая в первых поколениях могла сохранятся как представители кочевой цивилизации. Но буквально первое и второе поколение уже ассимилировались и создали новый этнос", – сказал кандидат исторических наук Института стратегических исследований, председатель всемирного Курултая башкир Юлдаш Юсупов.



Язык венгров – один из самых сложных в мире. Большинство исследователей много лет относили его к финно-угорской группе. Но, по мнению антропологов, у венгерского очень много сходств с тюркскими языками в самых базовых словах. Например, "алма" с кыргызского или казахского переводится как "яблоко". На венгерском оно тоже означает фрукт, но звучит чуть мягче – "альма". Слов с идентичным произношением и значением немало: "балта" в переводе "топор", "тевее" – "верблюд". Да и само словообразование у венгерского и тюркских языков похоже.



"И венгры, и кыргызы, и другие тюрки, когда образуют слова, не изменяют корневое слово, а добавляют только суффиксы. Нет у них ни префиксов, ни инфиксов, что характерно, конечно, для флективных языков, как у славян. У них нет этого", – пояснил доктор исторических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Тынчтыкбек Чоротегин.



В традициях тоже много общего. И у венгров, и у тюрков древние жилища – юрты. Религия тоже была одна на всех – тенгрианство, то есть во главе всего силы природы, а главное на столе – мясо. К примеру, венгерский гуляш похож на куурдак казахских кочевников.



"Одни и те же похоронные традиции. Хоронили вождя, иногда его слуг рядом погребали, клали оружие и часто коня или его шкуру", – рассказал Анатолий Тюрин.



Время от времени венгры находят новые доказательства, что они потомки кыпчаков и того самого Атиллы, и с другими тюрками поддерживают связь. Спортсмены из Венгрии – постоянные участники Всемирных игр кочевников.



Анна Бажайкина

19/02/2023