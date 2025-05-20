Глава экологического ведомства Афганистана направляется в Россию на всемирный конгресс

03:32 21.05.2025

20 мая 2025 г.



Генеральный директор Национального агентства по охране окружающей среды Матиулхак Халис отбыл в Россию по официальному приглашению Российской Федерации для участия в Невском международном экологическом конгрессе.



Согласно сообщению агентства, конгресс пройдет 22 и 23 мая в Санкт-Петербурге (Россия), в нем примут участие представители около 40 стран.



Целью данного конгресса является расширение глобального диалога по проблемам окружающей среды и изменения климата, разработка совместных решений, укрепление стратегий сотрудничества и поощрение ответственных действий для установления баланса между человеческим обществом, природными ресурсами и экономическим развитием.



Халис представит участникам информацию об экологической ситуации, климатических проблемах и существующих проблемах в Афганистане.



В заявлении говорится, что он также поднимет вопросы, вызывающие обеспокоенность и проблемы Афганистана, связанные с продолжительной засухой, нехваткой воды, вырубкой лесов, деградацией природных ресурсов, загрязнением почвы и воздуха, а также угрозами, связанными с изменением климата.