ProFinance: Китайские компании покидают США

04:39 21.05.2025

Китайские компании покидают США

20.05.25



Опрос Allianz Trade показал, что 95% опрошенных китайских экспортеров планируют, если уже не сделали этого, удвоить экспорт на рынки за пределами США



Опрос, проведенный среди частных компаний, показал, что напряженная торговая война с США оставила глубокий след в жизни китайских экспортеров. Многие из них стремятся диверсифицировать свою деятельность и снизить зависимость от США, несмотря на временные отсрочки введения пошлин.



Согласно опросу, проведенному среди 4500 экспортеров из разных стран, 95% китайских экспортеров планируют, если еще не сделали этого, увеличить поставки своих товаров на рынки за пределами США.



Исследование показывает, что разрыв в отношениях между США и Китаем остается возможным сценарием в среднесрочной перспективе. Китайские экспортеры стремятся уйти от зависимости от США, а американские компании усиливают усилия по переносу производства из Китая.



В отчете отмечается, что все больше компаний ожидают снижения объемов экспорта в этом году из-за двузначных пошлин США.



По оценкам Allianz Trade, даже после временного снижения тарифов после сделки между Пекином и Вашингтоном в Швейцарии в начале этого месяца, средневзвешенная ставка тарифа США на китайские товары осталась на уровне 39%, что значительно выше ставки в 13%, которая действовала до второй администрации Трампа.



Быстрая деэскалация тарифного конфликта привела к резкому увеличению поставок в США, поскольку экспортеры размещают заказы заранее в течение 90-дневного льготного периода, что приводит к росту стоимости фрахта.



Китайские экспортеры в прибрежном городе Нинбо не обеспокоены перемирием и продолжают реализовывать свои планы по выходу на глобальный уровень, как заявил старший экономист Economist Intelligence Unit Тяньчэнь Сюй.



В недавнем отчете о посещении города, где находится второй по величине порт Китая по объему грузооборота после Шанхая, Сюй отметил, что Юго-Восточная Азия остается главным направлением для местных компаний, стремящихся перенести производство за границу.



Что касается Юго-Восточной Азии, то компании проявляют растущий интерес к созданию производств в Индонезии, сказал Сюй. С другой стороны, восприятие Вьетнама было неоднозначным, с опасениями по поводу роста затрат в ущерб привлекательности рабочей силы.



В то время как США заключили торговые соглашения с Китаем и Великобританией, переговоры с другими давними торговыми партнерами, похоже, зашли в тупик.



Allianz Trade отмечает, что мировой экспорт в этом году может столкнуться с убытками в размере 305 миллиардов долларов из-за масштабных торговых конфликтов.



Для сравнения, по данным Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, в прошлом году объем мировой торговли достиг рекордных 33 триллионов долларов.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC