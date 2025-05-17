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Среда, 21.05.2025
05:01  Рейтинг друзей и недоброжелателей России
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Понедельник, 19.05.2025
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Рейтинг друзей и недоброжелателей России
05:01 21.05.2025

"Скажи, кто твой друг": россияне считают своими союзниками прежде всего Китай, Беларусь, Индию, КНДР, Иран и Казахстан.

Главным врагом стала Франция. К недоброжелателям относят и Украину, а также Великобританию, Польшу, Германию и США.



Друзья и враги России: мониторинг
Народный рейтинг союзников России традиционно возглавил Китай. В топе врагов - европейские страны - лидеры "коалиции желающих", пытающиеся продлить войну на Украине.
19 мая 2025

Наиболее дружественные отношения, по мнению россиян, у нашей страны сложились с Китаем (65%, +10 п.п. с 2022 г.), Беларусью (41%, −8 п.п.), Индией (26%, +4 п.п.) и КНДР (26%, +22 п.п.).
В тройку недоброжелателей вошли: Франция (48%, +27 п.п. с 2022 г.), Великобритания (42%, +3 п.п.) и Германия (41%, +9 п.п.).

МОСКВА, 19 мая 2025 г. Аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты мониторингового исследования о друзьях и недоброжелателях России.

На фоне очередного "ледникового периода" в отношениях России и Запада особое значение приобретает поиск новых союзников и центров притяжения в многополярном мире. Так называемый разворот на Восток и исламский вектор внешней политики не проходит для нашей страны бесследно: меняются симпатии, формируются новые образы дружественного и враждебного окружения. На основе результатов мониторингового исследования аналитического центра ВЦИОМ можно выделить следующие тенденции в общественном восприятии "своих" и "чужих" на мировой арене.

Стратегический треугольник "Россия - Индия - Китай". На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше "голосов". Укрепляет свои позиции и другой азиатский гигант - всего за три года (2019-2022 гг.) Индии удалось подняться с пятой на третью строчку рейтинга дружественных стран, продемонстрировав двукратный рост симпатий.

Беларусь - наиболее тесный и надежный союзник России на постсоветском пространстве. В отличие, например, от Турции и Казахстана, общественное восприятие которых подвержено колебаниям, Беларусь - стабильно второй по упоминаемости союзник России в восприятии наших сограждан.

Сближение с "изолированными" странами. Заметный рывок за последние три года продемонстрировали Иран и КНДР, точки соприкосновения с которыми - богатый опыт противостояния Западу и серьезным международным санкциям. Общность опыта наряду с экономическим и военно-техническим сотрудничеством формирует основу для сближения, партнерства и взаимной помощи. Смена геополитических приоритетов и поиск новых союзников отражаются и на заметности Африканского континента: в дружественном рейтинге он существенно опережает сразу несколько государств постсоветского пространства (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан). При этом африканское направление пока воспринимается достаточно размыто и обобщенно, о чем свидетельствует преобладание упоминаний континента, а не отдельных стран (Зимбабве, Нигерии, Эфиопии и др.).

Оттепель российско-американских отношений и усиление конфронтации с Западной Европой. Амбивалентность и неопределенность российско-американских отношений подтверждается в том числе присутствием США сразу в обоих рейтингах - друзей и врагов России. Впервые за всю историю мониторинга США уступили лидерство в рейтинге недоброжелателей сразу трем европейским странам, так называемым лидерам "коалиции желающих" в конфликте на Украине - Франции, Великобритании и Германии, что во многом обусловлено сменой власти за океаном и риторики по урегулированию украинского кризиса. Что касается Украины, то с началом специальной военной операции россияне стали реже воспринимать ее страной-недоброжелателем - за последние три года она опустилась со второй на четвертую строчку рейтинга антипатий. Этот парадокс, с одной стороны, объясняется силой идеи о "братском народе", по-прежнему сохраняющей устойчивость в общественном сознании, с другой - пониманием целей СВО, главной из который в представлении россиян является не столько изменение политического курса Украины и тем более ее оккупация, сколько защита России и разоружение соседа. Кроме того, на подобные оценки влияет и неспособность страны действовать самостоятельно на мировой арене.

Забытый ключ к Ближнему Востоку. Несмотря на желание нового сирийского лидера сохранить стратегические связи с Россией, образ Сирии как друга и союзника нашей страны давно померк; сегодня ее считают таковыми единицы, тогда как в разгар военной операции в Сирии (2018 г.) - чуть ли не каждый шестой. Аналогичная ситуация, но уже в рейтинге недоброжелателей России, наблюдалась в отношении Грузии. Всплеск антипатий в 2019 г., вызванный антироссийскими протестами, в последующие годы сменился почти полным "забвением".

Автор: Людмила Богомазова

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Для сравнения:

Друзья и недоброжелатели России на фоне спецоперации
На фоне Специальной военной операции выросли симпатии россиян к Китаю, Беларуси и Индии. Одновременно увеличилась доля тех, кто считает недружественными странами США, Великобританию и Германию.
31 августа 2022

Наиболее дружественные отношения, по мнению россиян, у нашей страны сложились с Китаем (55%), Беларусью (49%), Индией (22%).
Напряженными россияне считают отношения с США (76%), Украиной (43%) и Великобританией (39%).

МОСКВА, 31 августа 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты опроса россиян о дружественных и враждебных России странах.

Поворот на Восток

В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. "Курс на Восток", заданный руководством страны еще в 2012 году, позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран. За последние годы их перечень не претерпел значительных изменений.

Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем - 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10 п.п. с 2019 г.). Второе место с небольшим отрывом заняла Беларусь. За четыре года положение Беларуси в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году страну бывшего социалистического лагеря назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня - каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% vs. 10% в 2019 г.), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.

Самый заметный рывок сделала Турция - сегодня 17% россиян считают ее дружественной страной, 8 лет назад таких было меньшинство (2014 г. - 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан (−8 п.п. с 2019 г.). Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия (11%, +9 п.п. с 2019 г.) и Иран (10%, +7 п.п. с 2019 г.). Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ (3%), Саудовская Аравия (2%) и Пакистан (2%).

Рейтинг недружественных стран

Представления граждан о странах, с которыми у России сложились наиболее напряженные отношения, также достаточно устойчивы во времени. По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 г.).

Второй по популярности ответ - Украина (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории Украины и Донбасса, доля назвавших эту страну на 10 п.п. меньше в сравнении с 2019 годом (53%).

Великобританию считают враждебной еще 39% - с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (2014 г. - 9%), показав максимальный прирост в 2018 году (33%). Далее в перечне недружественных стран следуют члены Евросоюза, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, +23 п.п. с 2019 г.), Польша (28%, +16 п.п. с 2019 г.), Франция (21%, +16 п.п. с 2019 г.), Латвия (14%, +7 п.п. с 2019 г.), Литва (12%, +6 п.п. с 2019 г.), Эстония (11%, +8 п.п. с 2019 г.). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1% vs. 12% в 2019 г.).

Источник - ВЦИОМ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747792860


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