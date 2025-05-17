Рейтинг друзей и недоброжелателей России

05:01 21.05.2025

"Скажи, кто твой друг": россияне считают своими союзниками прежде всего Китай, Беларусь, Индию, КНДР, Иран и Казахстан.



Главным врагом стала Франция. К недоброжелателям относят и Украину, а также Великобританию, Польшу, Германию и США.



