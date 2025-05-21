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|МИД Казахстана: Киев не ответил на запрос о нападениях на объекты КТК
13:23 21.05.2025
21 мая 2025
Астана по дипломатическим каналам довела до украинской стороны озабоченность атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но ответа пока не получила, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.
Об этом пишет ТАСС.
"Мы довели до украинской стороны свои озабоченности и ждем. Мы им напоминаем, естественно, через посольство. Ответа пока не было", - приводит агентство слова министра.
В ночь на 17 февраля украинские БПЛА атаковали насосную станцию "Кропоткинская", перекачивающую в основном нефть американских и европейских компаний через Казахстан.
Позже стало известно, что КТК планирует до конца мая восстановить работу НПС "Кропоткинская".
Казахстан второй месяц ждет ответа от Украины по удару дронов ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), сообщил замглавы МИД страны Рахметуллин.
"Ответа пока не было. Я не думаю, что он будет в ближайшее время. Мы об этом помним", – цитирует его @sputnikKZ.
Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана, большая часть из которой добыта западными компаниями. Ущерб республике только от одного из ударов оценивали в $600 млн.