Неформальный саммит Организации тюркских государств стартовал в Будапеште

13:33 21.05.2025

Токаев и лидеры стран собрались в Венгрии



АСТАНА, 21 мая - Sputnik. Неформальный саммит Организации тюркских государств стартовал в Будапеште.



Перед мероприятием президенты встретились в кулуарах саммита. Главы государств побеседовали и обменялись мнениями по самым разным вопросам.



Саммит проходит в павильоне Vаrkert Bazar.



