Узбекистан в составе Организации тюркских государств: хронология взаимодействия

13:35 21.05.2025

От почетного гостя до одного из наиболее активных участников: с 2019 года Узбекистан продвигает десятки инициатив в рамках Организации тюркских государств. "Газета.uz" в день саммита ОТГ напоминает хронологию сотрудничества страны с международной платформой.



В Будапеште проходит неформальный саммит лидеров стран Организации тюркских государств. Узбекистан представляет президент Шавкат Мирзиеев.



