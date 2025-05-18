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|Узбекистан в составе Организации тюркских государств: хронология взаимодействия
13:35 21.05.2025
От почетного гостя до одного из наиболее активных участников: с 2019 года Узбекистан продвигает десятки инициатив в рамках Организации тюркских государств. "Газета.uz" в день саммита ОТГ напоминает хронологию сотрудничества страны с международной платформой.
В Будапеште проходит неформальный саммит лидеров стран Организации тюркских государств. Узбекистан представляет президент Шавкат Мирзиеев.
Впервые этот саммит принимает страна-наблюдатель - Венгрия. Ранее встречи ОТГ проходили на территории государств-членов организации - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. У Туркменистана, как и Венгрии, статус наблюдателя.
Узбекистан на площадке саммитов ОТГ выступает инициатором ряда решений в сферах транспорта, образования, молодежной политики, а также культурной интеграции - от восстановления исторических связей до продвижения общего наследия. Всего с 2019 года поступило около 80 предложений. Однако не всегда участие Узбекистана было таким активным.
I этап: 2009−2016 годы
Организация тюркских государств изначально была Советом сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Он был образован 3 октября 2009 года на саммите в Нахичевани (Азербайджан). Принципы деятельности ССТГ отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.
При совете действуют Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркоязычных государств и Тюркский деловой совет.
Узбекистан приглашали к участию, но он не входил в состав Тюркского совета до 2019 года. Это решение было результатом ряда внутренних и внешних факторов - эксперты отмечали "некоторую напряженность" в отношениях Ташкента и Анкары.
II этап: 2016−2018 годы
После смены власти в 2016 году Узбекистан обозначил курс на более активное участие в различных международных структурах.
В 2018 году президент Шавкат Мирзиеев, участвуя в качестве почетного гостя на саммите ССТГ в Чолпан-Ате (Кыргызстан), отмечал заинтересованность в взаимовыгодном сотрудничестве в рамках Тюркского совета.
К развитию отношений с международной организацией были предпосылки - это и рост объема торговли Узбекистана с государствами-членами совета на 40%, и сотрудничество в сферах экономики, туризма, науки, образования. Прежний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отмечал, что вступление Узбекистана придаст новое дыхание организации и станет источником многих обновлений.
III этап. 2019−2024 годы
В 2019 году Узбекистан стал полноправным членом ССТГ. В сентябре этого же года страна ратифицировала Нахичеванское соглашение.
Вступление Узбекистана в организацию называли отражением естественных исторических процессов, а участие в Тюркском совете "полностью отвечающим коренным интересам народа".
В 2021 году ССТГ был преобразован в Организацию тюркских государств.
Узбекистан на площадке ОТГ последовательно выступает за развитие транспортно-логистической связанности и экономического сотрудничества.
В 2022 году было инициировано создание "Пространства новых экономических возможностей", ежегодного проведения Международного тюркского экономического форума. На
фоне разрушительного землетрясения в Турции в марте 2023 года Узбекистан предложил объявить в рамках Организации тюркских государств 6 февраля Днем памяти и солидарности, а также создать Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий и разместить его в Ташкенте. Кроме того, молодежь из пострадавшей турецкой провинции Хатай была приглашена в Самарканд, Бухару и Хиву.
В рамках организации был создан Тюркский инвестиционный фонд, каждая из пяти стран - Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан - вложила по 100 млн долларов. В феврале 2025 года уставный капитал фонда увеличен на 20% - до 600 млн долларов.
Узбекистан ранее выступил с инициативой провести в мае 2025 года в Каракалпакстане Форум женщин-предпринимателей стран ОТГ, а также предложил учредить Совет железнодорожных ведомств ОТГ и разместить дирекцию этой структуры в Узбекистане. За годы участия на платформе организации прозвучали инициативы открыть Центр креативной молодежи тюркского мира, развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут, создать Тюркский банк развития.
На площадке ОТГ Узбекистан также призывал Израиль и Палестину остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию", предлагал разработать механизмы для поддержки Афганистана.
В 2024 году прозвучали инициативы о создании Тюркского экологического совета со штаб-квартирой в Нукусе. Узбекистан также предложил организовать Научно-исследовательский центр развития человеческого капитала. В том же году была принята хартия Тюркского мира, разработанная по инициативе Узбекистана.
В Центре экономических исследований и реформ ранее отметили, что товарооборот Узбекистана со странами ОТГ вырос с 3,34 млрд долларов в 2016 году до 9,4 млрд долларов в 2023 году. Объем торговли в 2024 году составил 45 млрд долларов.
На внеочередном саммите 21 мая в Будапеште планируется обсуждение налаживания долгосрочного сотрудничества в вопросах торговых отношений, расширения логистических путей, укрепления экономических связей, геополитической обстановки с акцентом на мир и устойчивое развитие. Ожидается принятие Будапештской декларации.