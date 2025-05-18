 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Виктор Орбан организовал прием для лидеров Организации тюркских государств
13:39 21.05.2025

Фотографии опубликовал Садыр Жапаров.

Сегодня в Будапеште пройдет неформальный саммит ОТГ "Место встречи Востока и Запада".



Садыр Жапаров и Виктор Орбан провели переговоры в Будапеште
21 мая 2025

Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 21 мая в рамках рабочего визита в Венгрию провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как пишет пресс-служба главы государства, перед началом встречи в офисе премьер-министра состоялась церемония рукопожатия и совместное фотографирование, после чего лидеры двух стран направились в зал для переговоров.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки между Кыргызстаном и Венгрией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поприветствовал президента Садыра Жапарова, сказав, что устойчивое экономическое и политическое сотрудничество между двумя странами невозможно без прочной союзнической и дружественной основы.

Он отметил, что с интересом следит за положительными преобразованиями и достигнутыми успехами Кыргызстана в последние годы, и поздравил главу государства с результатами.

Виктор Орбан также сказал о работе Кыргызско-венгерского фонда развития, отметив важность направления его ресурсов на стратегические проекты, которые станут основой для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.

Премьер-министр особо констатировал, что, несмотря на сложное географическое положение, Кыргызстан демонстрирует уверенное развитие и укрепляет свои экономические позиции.

Он заверил Садыра Жапарова, что Венгрия открыта к рассмотрению перспективных проектов и готова привлекать инвестиции в ключевые секторы экономики Кыргызстана.

В свою очередь, Садыр Жапаров отметил развитие межправительственных связей, а также укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Он подчеркнул, что за последние пять лет объем взаимной торговли между странами увеличился в два раза. Глава государства также выразил особую признательность венгерской стороне за решение увеличить уставной капитал Венгерско-Кыргызского фонда развития до $50 млн. Это решение открывает новые перспективы для реализации совместных инициатив и проектов.

Садыр Жапаров обозначил важность участия Венгрии в инфраструктурных проектах, направленных на развитие транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией, и проявил интерес к венгерскому опыту в логистике и новых технологиях.

Президент выразил готовность оказывать полную поддержку инициативам венгерских инвесторов, обеспечивать им защиту и содействие в реализации проектов.

В завершение встречи стороны договорились прилагать совместные усилия для дальнейшего конструктивного сотрудничества, укрепления стратегического партнерства и братских отношений между Кыргызстаном и Венгрией.

Источник - АКИpress
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