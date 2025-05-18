Виктор Орбан организовал прием для лидеров Организации тюркских государств

13:39 21.05.2025

Фотографии опубликовал Садыр Жапаров.



Сегодня в Будапеште пройдет неформальный саммит ОТГ "Место встречи Востока и Запада".



