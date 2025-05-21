В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России

13:50 21.05.2025

Вход на матч легенд футбола Таджикистана и России будет свободным



21 мая 2025



В честь Всемирного дня футбола в четверг, 22 мая, на Центральном стадионе Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России, сообщает ФФТ.



Встреча начнется в 18:00 часов. Вход на стадион для болельщиков будет свободным.



В составе сборной легенд Таджикистана на поле выйдут прославленные футболисты, внесшие весомый вклад в развитие футбола страны.



За команду легенд России сыграют такие звезды, как Ринат Дасаев, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Сергей Кирьяков и другие ветераны футбола.



Гости прибудут в Душанбе в среду, 21 мая, вечерним рейсом из Москвы.



Федерация футбола Таджикистана приглашает всех болельщиков на футбол!!!



