 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.05.2025
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13:50  В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России
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Вторник, 20.05.2025
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Понедельник, 19.05.2025
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12:20  RESILAND CA+ : Центральная Азия теряет 4% ВВП из-за деградации почв
11:33  В Казанском экономическом форуме KazanForum принял участие Гурбангулы Бердымухамедов
03:28  Головоломка "Кубик Рубио": К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина, - СП
02:50  Сотрудничество туркменских и китайских пустыноведов
02:18  Иран открыл Таджикистану прямой выход к Индийскому океану, - Виктория Панфилова
02:13  Лидеры в рейтинге стран Европы по доступности газа: Казахстан, Россия и Белоруссия
01:39  Делегация Афганистана отчиталась о результатах участия в Казанском экономическом форуме
01:32  Африка и ЕАЭС – перспективы сотрудничества огромны, - Егор Лисовенко
01:05  Президент Кыргызстана: на платформе ютуб целенаправленно ведется скрытая работа по расколу между кыргызским и казахским народами
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В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России
13:50 21.05.2025

Вход на матч легенд футбола Таджикистана и России будет свободным

21 мая 2025

В честь Всемирного дня футбола в четверг, 22 мая, на Центральном стадионе Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России, сообщает ФФТ.

Встреча начнется в 18:00 часов. Вход на стадион для болельщиков будет свободным.

В составе сборной легенд Таджикистана на поле выйдут прославленные футболисты, внесшие весомый вклад в развитие футбола страны.

За команду легенд России сыграют такие звезды, как Ринат Дасаев, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Сергей Кирьяков и другие ветераны футбола.

Гости прибудут в Душанбе в среду, 21 мая, вечерним рейсом из Москвы.

Федерация футбола Таджикистана приглашает всех болельщиков на футбол!!!



Рустами Эмомали прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом

ДУШАНБЕ, 21.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. Президент Федерации футбола Таджикистана, Президент Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали 20 мая прибыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк США для участия в праздновании Всемирного дня футбола в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Ожидается, что в рамках этого визита Председатель Маджлиси милли уважаемый Рустами Эмомали примет участие и выступит на заседании высокого уровня ООН, посвященном празднованию Всемирного дня футбола, а также проведет ряд двусторонних встреч на полях данных мероприятий.

Источник - Avesta.tj
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