|В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России
13:50 21.05.2025
Вход на матч легенд футбола Таджикистана и России будет свободным
21 мая 2025
В честь Всемирного дня футбола в четверг, 22 мая, на Центральном стадионе Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России, сообщает ФФТ.
Встреча начнется в 18:00 часов. Вход на стадион для болельщиков будет свободным.
В составе сборной легенд Таджикистана на поле выйдут прославленные футболисты, внесшие весомый вклад в развитие футбола страны.
За команду легенд России сыграют такие звезды, как Ринат Дасаев, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Сергей Кирьяков и другие ветераны футбола.
Гости прибудут в Душанбе в среду, 21 мая, вечерним рейсом из Москвы.
Федерация футбола Таджикистана приглашает всех болельщиков на футбол!!!
Рустами Эмомали прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом
ДУШАНБЕ, 21.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. Президент Федерации футбола Таджикистана, Президент Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали 20 мая прибыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк США для участия в праздновании Всемирного дня футбола в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Ожидается, что в рамках этого визита Председатель Маджлиси милли уважаемый Рустами Эмомали примет участие и выступит на заседании высокого уровня ООН, посвященном празднованию Всемирного дня футбола, а также проведет ряд двусторонних встреч на полях данных мероприятий.