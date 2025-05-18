СВР: в кулуарах ЕК раздражены некомпетентностью Каллас во внешней политике

16:21 21.05.2025

СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас



ВА, 21 мая – РИА Новости. Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с ее некомпетентностью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.



"По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в сообщении.



"В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС", - добавили в пресс-бюро.



