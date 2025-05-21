|Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони? - Елена Пустовойтова
18:51 21.05.2025
Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони?
Премьер-министр Италии пользуется расположением Дональда Трампа
21.05.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА
Особое положение действующего премьер-министра Италии среди лидеров Старого Света было задано сразу же по восхождению Дональда Трампа на американский престол. Вспомните: она единственная из еврочиновников присутствовала на инаугурации 47-го президента США. Можно смело сбрасывать со счетов присутствовавших там же Джо Байдена, Барака Обаму, Билла Клинтона, Буша-младшего вместе с Борисом Джонсоном, ушедших в историю, хоть и покашливающим оттуда каждый день. Джорджия Мелони – дело другое. И не только потому, что она из действовавших на 20 января этого года лидеров Европы.
Хочу напомнить, в марте The Guardian писала, что ее встретили в Белом доме с распростертыми объятиями, как немногих других иностранных гостей после возвращения Дональда Трампа в президенты. Причем либеральные СМИ неприминули оттоптаться на том, что партия премьер-министра "Братья Италии" имеет корни в неофашизме, но это никак не перечеркнуло то, что у Мелони много общего с человеком, который называл ее в Овальном кабинете "другом, которого все любят... и уважают". Каждым своим шагом итальянская "тыковка" умело заверяла хозяина Белого дома, что – по крайней мере, когда дело касалось их политического мировоззрения, – они говорили на одном языке. И хотя Трамп заявил, что введенные им пошлины на импорт из Европы приносят стране по 2 миллиарда долларов ежедневно, "торговая сделка будет. В ЕС очень этого хотят. Мы заключим торговую сделку. Я в полной мере ожидаю этого. Но это будет справедливая сделка", – объявил он в ходе встречи с Мелони, давая понять, что можно с этим разобраться по-дружески. Даже если бы Италия обладала одним из крупнейших в Европе положительным сальдо торгового баланса с США, такие разногласия можно преодолеть, если обратиться к высказанному Мелони убеждению в "западном национализме".
Что это значило для итальянки? "Я знаю, что, когда я говорю в основном о Западе, я не имею в виду географическое пространство. Я говорю о цивилизации, и я хочу сделать эту цивилизацию сильнее. Я думаю, что даже если у нас есть какие-то проблемы между двумя берегами Атлантики, сейчас самое время попытаться сесть за стол переговоров и найти решения", и это понравилось президенту и членам его кабинета.
Хочу особо подчеркнуть: как отметила Мелони, они с Трампом на одной стороне, так как "дело дошло до экзистенциальной борьбы против woke и идеологии DEI, которые хотели бы стереть нашу историю". Против woke, а не России. "Вокисты" (проснувшиеся) в их сегодняшнем смысле есть не более чем порождение движения Black Lives Matter, быстро повязавшего себя, если не организованного ими изначально, с американскими либералами и их инструментарием – феминизмом, ЛГБТ всех мастей и насильственным "озеленением" экономики. И тут надо кое-что прояснить: у "вокистов" Бога нет. Открывая дверь безбожникам, одиночкам, несчастным, озлобленным, разобщенным личностям в социум пошире, либералы просто спекулируют на чувстве причастности к общественной жизни, свойственном всем, но не всегда связанным с желанием индивида вкладывать в эту общую жизнь свои силы, способности, знания. "Вокистам" надо получить сразу и все от общества, в котором они в силу сугубо личных причин скатывались на дно. Они злобно отвергают спасение тех, кто следует за Христом, и считают себя избранными исключительно по расовой принадлежности или сексуальным особенностям. Поэтому все, кроме "вокистов", глупы, а сами они обладают особыми знаниями, которые до недавнего времени были тайной, ими открытой миру. Они питаются обидой, завистью и алчностью. Для них очевидные и ошеломляющие достижения "белой цивилизации" в мировой истории были "достигнуты путем угнетения, эксплуатации и обмана всех остальных". Поэтому "вокисты" должны "убедить их отказаться от своих прав, собственности и будущего их потомков".
Несколько проще с байденовской DEI. Еще во время своего первого президентского Дональд Трамп решил отказаться от политики многообразия и инклюзивности (DEI), которую возвел в абсолют его предшественник Барак Обама. Современная этика DEI была сформирована на волне протестов вокруг MeToo и Black Lives Matter и представляла собой дискриминацию, направленную на "белую" Америку. Плюс к тому, DEI, как и положено порождению американского либерализма, продвигало лево-зеленую политическую повестку и озвучивала требования маргиналов.
Все эти детали важны потому, что характеризуют внутренние устремления и итальянки Мелони, и американца Трампа. Джорджия Мелони оказалась "способной пробудить скрытых ангелов его (Трампа) натуры, до которых другие европейские лидеры не могли достучаться", – считает The Guardian. И правильно считает. Знамя и главный политический гинеколог нынешнего ЕС Урсула фон дер Ляйен лишь на 19 секунд смогла привлечь к себе внимание Трампа в Риме на похоронах папы Франциска, а Мелони провела в Мар-а-Лаго пять часов. И, думаю, о многом успела договориться. Во всяком случае, на тот момент вкладывающая в НАТО менее 1,5% ВВП Италия сегодня дает 2%. А в минувший понедельник премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже провела в Риме первую официальную встречу руководства США и ЕС с момента вступления Дональда Трампа в должность, пишет Euractiv. Она, вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сошлись в Риме в одном: "Я надеюсь, что сегодняшний день станет первой встречей и началом новой жизни", – сказал Мелони в своем вступительном слове, назвав саммит шагом к возобновлению трансатлантического сотрудничества. После трехсторонней встречи Мелони в своем посте в социальных сетях назвала переговоры "шагом вперед на пути к единству Запада" и подчеркнула роль Италии как строителя мостов между ЕС и США. Вице-президент Вэнс ее поддержал: "Одна из вещей, которую предложила премьер-министр Мелони и которую мы с президентом, очевидно, с радостью приняли, – это выступить в качестве посредника между Европой и Соединенными Штатами".
Можно объяснить благоволение Вашингтона к итальянскому премьер-министру тем, что она, в отличие от главы ЕК фон дер Ляйен, является национальным лидером, который был избран на "ультраправой платформе", считает CNN. Но весомее следует признать факт сохраняющейся торговой напряженности между ЕС и США. Еврокомиссия только что грозила ввести пошлины для крупнейших американских авиастроителей, в то время как Трамп вполне понимает, что ЕС отчаянно нуждается в торговой сделке. Несмотря на то, что фон дер Ляйен и Трамп договорились встретиться во время краткой беседы на похоронах папы римского в прошлом месяце, официальная встреча между ними еще не состоялась. Видимо потому, что Берлемон еще не дошел до кондиции, нужной президенту США. И этому есть серьезные основания.
С упорством, свойственным умалишенному, на этой неделе государства-члены ЕС одобрили еще один пакет ограничительных мер в отношении России – 17-й по счету. Он, по словам Урсулы фон дер Ляйен, "усилит давление на Кремль", после того как Москва проигнорировала призыв ЕС к 30-дневному прекращению огня. Как пишет Politico, ЕС, Украина и Великобритания готовят "мегапакет, который должен нанести сокрушительный удар по российской экономике". Нанесет? "В мысль о том, что Брюссель может внезапно уничтожить российскую экономику с 17-й попытки, мягко говоря, трудно поверить. Почему после более чем трехлетней войны, которую сама фон дер Ляйен назвала "экзистенциальной" для Европы, лидеры рассматривают этот вариант только сейчас? Они случайно наткнулись на это, когда искали один из удаленных текстов президента Еврокомиссии?" – иронизирует Politico, намекая на "утерянную" запись переговоров Урсулы с главой американской фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой по поводу 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech – по 4 штуки на каждого европейца.
По данным той же ЕК, ЕС ежемесячно импортирует российских товаров на 3 миллиарда евро – менее десятой части от общего объема экспорта Москвы. По словам Яниса Клюге, старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP), новый санкционный пакет будет иметь эффект, "примерно эквивалентный падению цен на нефть на пару долларов: это существенная проблема, но вряд ли катастрофа для Путина". Однако председатель ЕК не читает немецких аналитиков. В своей речи, произнесенной в минувшую пятницу, она уверенно заявила, что очередной пакет будет включать в себя дополнительные списки "теневого флота нефтеналивных судов России, снижение предельных цен на нефть, санкции в отношении большего числа российских банков и запрет на подводный трубопровод "Северный поток" между Германией и Россией…"
Думаю, она не читала и Альберта Эйнштейна, написавшего будто специально для нее: "Безумие – это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов". Если бы великий физик был свидетелем нынешней политики санкций ЕС, он, вероятно, попытался бы сам надеть смирительные рубашки на лидеров блока.