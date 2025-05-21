Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони? - Елена Пустовойтова

18:51 21.05.2025

Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони?

Премьер-министр Италии пользуется расположением Дональда Трампа



21.05.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Особое положение действующего премьер-министра Италии среди лидеров Старого Света было задано сразу же по восхождению Дональда Трампа на американский престол. Вспомните: она единственная из еврочиновников присутствовала на инаугурации 47-го президента США. Можно смело сбрасывать со счетов присутствовавших там же Джо Байдена, Барака Обаму, Билла Клинтона, Буша-младшего вместе с Борисом Джонсоном, ушедших в историю, хоть и покашливающим оттуда каждый день. Джорджия Мелони – дело другое. И не только потому, что она из действовавших на 20 января этого года лидеров Европы.



Хочу напомнить, в марте The Guardian писала, что ее встретили в Белом доме с распростертыми объятиями, как немногих других иностранных гостей после возвращения Дональда Трампа в президенты. Причем либеральные СМИ неприминули оттоптаться на том, что партия премьер-министра "Братья Италии" имеет корни в неофашизме, но это никак не перечеркнуло то, что у Мелони много общего с человеком, который называл ее в Овальном кабинете "другом, которого все любят... и уважают". Каждым своим шагом итальянская "тыковка" умело заверяла хозяина Белого дома, что – по крайней мере, когда дело касалось их политического мировоззрения, – они говорили на одном языке. И хотя Трамп заявил, что введенные им пошлины на импорт из Европы приносят стране по 2 миллиарда долларов ежедневно, "торговая сделка будет. В ЕС очень этого хотят. Мы заключим торговую сделку. Я в полной мере ожидаю этого. Но это будет справедливая сделка", – объявил он в ходе встречи с Мелони, давая понять, что можно с этим разобраться по-дружески. Даже если бы Италия обладала одним из крупнейших в Европе положительным сальдо торгового баланса с США, такие разногласия можно преодолеть, если обратиться к высказанному Мелони убеждению в "западном национализме".



Что это значило для итальянки? "Я знаю, что, когда я говорю в основном о Западе, я не имею в виду географическое пространство. Я говорю о цивилизации, и я хочу сделать эту цивилизацию сильнее. Я думаю, что даже если у нас есть какие-то проблемы между двумя берегами Атлантики, сейчас самое время попытаться сесть за стол переговоров и найти решения", и это понравилось президенту и членам его кабинета.



