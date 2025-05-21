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Среда, 21.05.2025
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Чем грозит разгоревшийся в Японии "рисовый кризис"? Что нужно знать
19:00 21.05.2025

Премьер Японии отправил в отставку главу Минсельхоза из-за скандала с рисом

21 мая 2025

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после вызвавшего скандал заявления о том, что ему не приходится покупать рис, так как его ему дарят в больших количествах. Цены на эту крупу в Японии за год выросли вдвое, несмотря на то что правительство пыталось справиться с дефицитом с помощью поставок риса из государственных запасов. Чем скандал грозит правительству и придется ли в Японии есть суши без риса - в материале "Известий".

Скандальное заявление министра

• На семинаре Либерально-демократической партии в префектуре Сага 18 мая министр сельского хозяйства Японии Таку Это заявил, что ему не приходилось покупать рис, поскольку сторонники по партии снабжают его крупой в таких количествах, что ее можно продавать. Он также отметил, что в нешлифованном рисе из государственных резервов встречаются камни. Высказывание вызвало бурную общественную реакцию, а оппозиционная Демократическая партия народа заявила, что чиновник должен уйти в отставку.

• На следующий день Это принес извинения и сообщил, что получил выговор от премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Хотя Исиба настаивал на продолжении работы министра, 21 мая Это подал в отставку. Премьер Японии сообщил, что теперь разрешением рисового кризиса займется бывший министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми, которого Исиба назначил новым главой минсельхоза.

• В результате безуспешных попыток правительства сдержать рост цен рейтинг Исибы снизился до рекордных значений с момента его вступления в должность в октябре 2024 года: 87% респондентов не одобряют работу премьера. Поддержка правительства за месяц упала с 32,6 до 27,4%.

Что происходит с ценами на рис

• Цены на рис в Японии начали расти после неурожайного лета в 2023 году. В 2024-м цены на рис взлетели на 27,7% по сравнению с предыдущим годом. В марте этого года стоимость крупы увеличилась на 92,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потянув за собой цены на традиционные японские продукты - рисовые шарики и суши. Это самый быстрый рост за всю историю наблюдений - с 1971 года. Средняя цена на рис за 5–11 мая достигла рекордных 4268 иен ($29) за 5 кг по сравнению с 4214 иен на предыдущей неделе.

• Резкий рост числа иностранных туристов тоже повлиял на рост цен. Только за первое полугодие 2024 года страну посетило более 17,8 млн человек, а потребление ими риса в ресторанах и суши-барах выросло более чем вдвое по сравнению с 2022 годом - 51 тыс. т против 19 тыс. Несмотря на то что внутреннее потребление риса в Японии достигает 7 млн т в год, наплыв туристов усугубил нехватку риса в стране.

• Для сдерживания роста цен Токио начало поставлять на рынок крупу из госзапасов - резерв составляет порядка 910 тыс. т. В апреле Япония впервые с 1999 года начала ввозить южнокорейский рис. Раньше он считался дорогим, но на фоне растущих цен оказался вполне конкурентоспособным. Также правительство рассчитывает увеличить импорт американского риса и соевых бобов. Этот вопрос Токио собирался поднять на переговорах по тарифам, объявленным президентом США Дональдом Трампом.

• На прошлой неделе сеть супермаркетов Aeon заявила, что в июне начнет продавать рис американского производства. Упаковка риса в 4 кг обойдется примерно на 10% дешевле, чем японский аналог.

• В прошлом финансовом году, который в Японии отсчитывают с апреля по март, именно США стали ведущим поставщиком риса в Японию, обеспечив 45% всего импорта крупы. Еще 37,3% были закуплены в Таиланде, 9,1% в Австралии и 5,5% в Китае.

• Одними зарубежными поставками проблему роста стоимости риса в Японии не решить. Беспошлинная квота на импорт риса, установленная правилами Всемирной торговой организации, составляет 770 тыс. т, и в прошлом году Япония приблизилась к этому порогу, импортировав 767 тыс. т крупы. Закупки сверх лимита облагаются тарифом $2,4 за килограмм, что неизбежно скажется на розничных ценах.

Политические последствия

• Рисовый скандал может отразиться на выборах в верхнюю палату парламента, которые ожидаются в июле. Сейчас большинство в ней составляют представители ЛДП и ее партнера по коалиции - партии "Комэйто", но из-за скандала у оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) растут шансы получить более широкое представительство в парламенте: ей уже удалось увеличить представительство с 98 до 148 мандатов на выборах в октябре. При этом именно парламентарии избирают премьер-министра Японии.

Справка "Известий"

Парламентские выборы в Японии в октябре 2024 года проходили на фоне недовольства японцев состоянием экономики и инфляции, а также широкого обсуждения махинаций лидеров правящей партии ЛДП с партийными средствами. Именно этот скандал вынудил бывшего премьера Фумио Кисиду покинуть свой пост.

После утверждения парламентом кандидатуры Исибы в качестве премьер-министра тот принял решение распустить нижнюю палату парламента, решающую при выборе премьера, и назначить досрочные выборы, чтобы очистить имя партии. В результате выборов ЛДП впервые за 15 лет потеряла большинство в палате представителей.

Источник - Известия
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