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Times Of India: Индия использовала Т-72 в противостоянии с Пакистаном
23:57 21.05.2025

Times of India Индия
21 мая 2025

Операция "Синдур": танки Т-72 добавили огневой мощи вдоль линии контроля
Times Of India: Индия использовала Т-72 в противостоянии с Пакистаном

Индия разместила вдоль линии контроля в Кашмире танки Т-72 и дала благодаря им мощный отпор Пакистану, пишет Times Of India. Высокоточные удары артиллерии и ПВО нейтрализовали девять ключевых целей, уничтожив шесть мест дислокации противника.

Насир Ганай (Naseer Ganai), Санджай Кхаджурия (Sanjay Khajuria)

В ходе операции "Синдур" Индия развернула вдоль линии контроля в секторе Ахнур в Джамму и Кашмире танки Т-72. Их броня и огневая мощь, вкупе с точностью ПВО и скоординированной работой артиллерии, обеспечила убедительный ответ на агрессию Пакистана. Операция также выявила серьезные упущения в артиллерийской подготовке Пакистана - в ходе операции обнаружен неразорвавшийся снаряд с вкрученной заводской пробкой вместо взрывателя.



"Т-72 - неотъемлемая часть нашей обороны. Оснащенные 125-мм пушками и снарядами с дальностью до 4000 метров, они принимали участие в боевых действий в рамках развертывания совместных сил", - заявил во вторник старший офицер индийских вооруженных сил.

Т-72 остаются вдоль линии контроля вместе с БМП-2, чтобы перекрыть противнику пути проникновения и обеспечить постоянную готовность.

Офицеры армии подчеркнули, что операция лишь временно приостановлена, а не завершена, а военные действия против Пакистана не ведутся с 10 мая. Солдаты на линии контроля круглосуточно находятся в состоянии военной настороженности.

"Если нам снова бросят вызов, мы ответим не словами, а огнем и решимостью всей нации", - сказал командир Пунчской бригады генерал Мудит Махаджан.

Подразделения ПВО нейтрализовали многочисленные угрозы, исходящие от роя беспилотников, став "сияющим щитом" операции.

"Исключительное мастерство, стойкость и координация обеспечили перехват всех воздушных угроз", - заявил бригадный генерал Махаджан.

Высокоточная огневая мощь Индии поразила девять ключевых целей в оккупированной Пакистаном части Кашмира по всей линии контроля, одновременно нейтрализовав шесть ключевых лагерей террористов напротив Пунча, Раджоури и Ахнора. "Мы нанесли удар с непревзойденной точностью и решимостью", - сказал бригадный генерал Махаджан.

В северном Пир-Панджале армия сообщила об отсутствии потерь с индийской стороны, подтвердив при этом, что 65 пакистанских солдат были убиты в результате ответных ударов. Начальник военных операций генерал-лейтенант Раджив Гхай ранее подсчитал, что с 7 по 10 мая в ходе перестрелок на линии контроля погибло от 35 до 40 пакистанских военнослужащих.

В секторах Купвара и Тангдхар на севере Кашмира индийские силы нейтрализовали девять крупных укрытий террористов, некоторые из которых прежде считались недоступными. Высшие должностные лица отчитались об отсутствии потерь с индийской стороны. "Мы нанесли удар с непревзойденной точностью, - заявил бригадный генерал Махаджан, подчеркнув, что Пунчская бригада Пунча "не просто частью, а сердцем операции "Синдур"".

Маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти сказал, что авиаудары Индийских ВВС по западному сектору парализовали пакистанские авиабазы и военную инфраструктуру. Целями стали Чаклала, Рафики, Рахим Яр Хан, Саргодха, Бхулари и Джейкобабад. "Агрессия была встречена выверенной и дружной силой", - заявил он.

В ходе наступления дала о себе знать слабая подготовка пакистанской артиллерии. В секторе Мендхар региона Джамму был обнаружен неразорвавшийся 155-мм с вкрученной пробкой вместо взрывателя. "Это элементарная ошибка", - сказал представитель министерства обороны в Джамму подполковник Сунил Бартвал.

"Установка взрывателя - это задание из базовой подготовки артиллеристов по всему миру. Это подчеркивает низкие стандарты подготовки и пустые претензии Пакистана на мировых платформах", - сказал он.

Армейские группы по обезвреживанию бомб в координации с полицией Джамму и Кашмира проводят саперные работы в Пунче, Кришна-Гати и Мендхаре. "Операции проводятся в соответствии со строгими протоколами безопасности с минимальным риском для жизни и имущества гражданского населения", - заключил полковник Бартвал.

Источник - ИноСМИ
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