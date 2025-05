Times Of India: Индия использовала Т-72 в противостоянии с Пакистаном

23:57 21.05.2025

Times of India Индия

21 мая 2025



Операция "Синдур": танки Т-72 добавили огневой мощи вдоль линии контроля

Индия разместила вдоль линии контроля в Кашмире танки Т-72 и дала благодаря им мощный отпор Пакистану, пишет Times Of India. Высокоточные удары артиллерии и ПВО нейтрализовали девять ключевых целей, уничтожив шесть мест дислокации противника.



Насир Ганай (Naseer Ganai), Санджай Кхаджурия (Sanjay Khajuria)



В ходе операции "Синдур" Индия развернула вдоль линии контроля в секторе Ахнур в Джамму и Кашмире танки Т-72. Их броня и огневая мощь, вкупе с точностью ПВО и скоординированной работой артиллерии, обеспечила убедительный ответ на агрессию Пакистана. Операция также выявила серьезные упущения в артиллерийской подготовке Пакистана - в ходе операции обнаружен неразорвавшийся снаряд с вкрученной заводской пробкой вместо взрывателя.