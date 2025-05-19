ВС РФ обвалили фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 21 мая

00:01 22.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 мая в разрезе СВО. Русские войска прорвали фронт ВСУ на Константиновском направлении. Президент России Владимир Путин подтвердил, что в сферу оперативных интересов ВС РФ вошел и город Сумы.



Аромат оперативного простора



