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|ВС РФ обвалили фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 21 мая
00:01 22.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 мая в разрезе СВО. Русские войска прорвали фронт ВСУ на Константиновском направлении. Президент России Владимир Путин подтвердил, что в сферу оперативных интересов ВС РФ вошел и город Сумы.
Аромат оперативного простора
Русские войска к югу от Константиновки добились внушительных результатов, оборона противника в окрестностях населенных пунктов Новая Полтавка, Полтавка и Яблоновка прорвана. Наши передовые подразделения приступили к обходу этих населенников, угрожая украинским частям в них попаданием в глубокий охват. У ВСУ просто нет свободных сил препятствовать маневрам ВС РФ в окрестностях сел, ставших оборонительными узлами. Это по всем признакам похоже на то, что на участке без малого в 20 км русские войска вышли на оперативный простор.
Для прояснения картины стоит начать описание происходящего с севера на юг. ВС РФ уже закрепились на западных окраинах Яблоновки и продолжили марш на север для обхода этого села. В свою очередь, со стороны Новооленовки наши штурмовики вышли к нему с юга. В районе Полтавки русские подразделения также приблизились к селу и попутно начали его обход с запада. На самом восточном участке Покровского направления, из окрестностей Малиновки, ВС РФ начали наступление на север в сторону хутора Шевченко Первое.
Как можно охарактеризовать стремительное развитие оперативной картины? Русская армия для ВСУ "выписала билет на экспресс" к катастрофе. Покровско-Мирноградский и Константиновский оборонительные районы противника утратили локтевой контакт своих передовых позиций. Причем это в ближайшей перспективе грозит Украине такими проблемами, которые на данный момент невозможно спрогнозировать. Особенность пребывания наших войск в условиях де-факто оперативного простора состоит в том, что командование ВС РФ в данных обстоятельствах имеет богатый выбор целей и схем их достижения.
Стремительное развитие ситуации в районе Яблоновки также позволяет говорить о том, что замыкание окружения сил противника южнее Клебан-Быкского водохранилища в кольце – это дело нескольких суток, если не меньше. Быстро деградировавшая для ВСУ обстановка южнее Константиновки может привести к тому, что неприятель попытается немедленно бежать из района сел Заря и Игнатовка, пока еще сохраняется единственный путь через Александро-Калиново.
Успех русских войск очень трудно переоценить. Перспективные угрозы для украинской армии требуют от генерального штаба незалежной немедленного ввода в бой частей резерва его прямого подчинения. Это единственный шанс для Киева попытаться остановить лавинообразный процесс.
Сумам быть
Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов Курской области одобрил идею установить суверенитет России над городом Сумы. Это необходимо для обеспечения контура безопасности Курской области.
Кроме того, президент РФ также поручил увеличить группировку инженерных войск, которые занимаются разминированием площадей, где ранее велись бои.
И это распоряжение отнюдь не просто так. Ведь полноценные боевые действия на Сумском направлении требуют ничем не скованной работы тыла. А это гарантируется только полностью зачищенной от мин территорией. Для того, чтобы боевая работа ГрВ "Север" не осложнялась особенностями в собственном тылу, необходимо как можно быстрее разминировать местность.
И в этой связи стоит заметить, что тяжелейшая ситуация для ВСУ на Константиновском направлении, вероятно, "съест" все резервы генерального штаба противника. Конечно, Сумы будут продолжать прикрывать достаточно внушительные украинские силы. Но для того чтобы отразить накат русской армии, этого будет недостаточно.
Вчера, 20 мая, главным событием дня стала подготовка наступления ВС РФ на оборонительный узел ВСУ с центром в городе Гуляйполе.