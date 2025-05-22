Схватка за Гренландию: Дания ищет защиты от Америки у Китая? - Дмитрий Нефедов

01:32 22.05.2025

Схватка за Гренландию: Дания ищет защиты от Америки у Китая?

Ресурсные и геополитические планы США в Арктике и Северной Атлантике простираются весьма широко



22.05.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Принимая в Пекине главу датской дипломатии Ларса Лекке Расмуссена, министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил поддержку суверенитета Копенгагена над островом Гренландия. Стороны разделяют "широкий консенсус" по защите многосторонности и свободной торговли, сказал Ван И, добавив, что его страна готова укреплять диалог и сотрудничество с ЕС. С учетом активных процессов вооружения и модернизации китайской армии не исключено, что обсуждались и иные перспективные направления сотрудничества.



Поддерживая датчан в "гренландском вопросе", Пекин надеется на взаимность в связи с мятежным Тайванем, добившись здесь некоторых символических шагов. Так, еще ранее стало известно, что все выходцы из Тайваня будут регистрироваться в Дании как китайские граждане с местом рождения на острове. В Пекине надеются, что Дания "продолжит поддерживать законную позицию Китая по вопросам, касающимся суверенитета и территориальной целостности Китая", сказал глава китайской дипломатии.



Прием Л. Расмуссена в Китае последовал за несколькими месяцами давления на Данию и Гренландию со стороны президента США Дональда Трампа, стремящегося так или иначе поставить под контроль крупнейший ледовый остров в мире, остро необходимый "ради обеспечения международной безопасности США".



В Белом доме обсуждают план по втягиванию датской автономии в сферу влияния США. В качестве альтернативы прямой аннексии, вариант которой также не исключается, рассматриваются шаги по превращению Гренландии в некое подобие "ассоциированного" с США Пуэрто-Рико и / или находящихся де-факто под протекторатом США западно-тихоокеанских республик Палау, Маршалловых островов и Федеративных штатов Микронезии (ФШМ). Напомним, что эти островные республики со второй половины 1940-х по начало 1990-х были колонией США, до 1945 г. – Японии, а ранее, до 1918 г. – Германии...



В Вашингтоне могут предложить Гренландии "договор о свободной ассоциации" с США – наподобие статуса восточно-карибского Пуэрто-Рико с 1917 года – колонии Испании до 1899 г. Ранее (начало-середина 1990-х гг.) схожие соглашения были подписаны с ФШМ, Маршалловыми островами и Палау. Где, как и на Пуэрто-Рико, остаются экстерриториальными базы Пентагона. Едва ли случайно Копенгаген выразил официальный протест в связи с усилением разведдеятельности США в Гренландии. Акцент этой работы – развитие контактов с местными политическими силами, выступающими за независимость от Дании.



В поддержку позиции Дании, отвергающей проекты и претензии США, помимо Китая, выступают также Канада, скандинавские страны и в целом Евросоюз. Не исключено, что они попросту опасаются прецедента: по имеющейся информации, аналогичные планы в США разработаны в отношении норвежских островов Ян-Майен (между Исландией и Гренландией), Медвежий и Надежды (южнее и юго-восточнее Шпицбергена); Фарерских островов (автономия в составе Дании); крупных канадских приарктических островов Элсмир и Баффинова Земля, соседствующих с Гренландией. На шельфе большинства этих остров обнаружены крупные запасы нефти и газа, на упомянутых канадских островах – месторождения кобальта, титана, тантала, графита, олова, редкоземельных металлов. В значительной степени уязвимость американских сателлитов обусловлена тесными военно-политическими связями как в рамках НАТО, так и в двустороннем формате. Так, со второй половины 2010-х годов ВВС США имеют право беспрепятственно пользоваться аэродромом и его сопутствующей инфраструктурой на норвежском Ян-Майне, при полном согласии военного ведомства Страны фьордов: "… упрощение процедуры доступа на остров усилит союзническую помощь в плане взаимных поставок, а также позволит ВВС США использовать Ян-Майен в ситуации повышенной готовности".



Гипотетическая экспроприация Гренландии с ее территориальными водами увеличит территорию США в Арктическом бассейне более чем на треть, причем в составе США минимум на треть увеличится объем разведанных ресурсов нефти и газа. Реализация упомянутых прожектов в этом регионе в соответствии с "правом сильного" еще более усилит экономические и военно-политические позиции Вашингтона не только в Арктике, но и в Северной Атлантике. Предполагается, что Гренландия перейдет из зоны ответственности Европейского командования Пентагона (EUCOM) в зону ответственности Северного командования (NORTHCOM), отвечающего в первую очередь за защиту территории США, а также ответственного за специфические операции на южной границе. Передача Гренландии в ведение NORTHCOM также была бы символичной также и потому, что в этом случае остров оказалась бы отделен от Дании, остающейся в сфере ответственности EUCOM.



На фоне нарастающих внутренних проблем и неочевидного успеха ряда внешнеполитических инициатив и пресловутых "сделок", громкий и гарантированный успех в ледовых широтах был бы для Белого дома весьма кстати. По оценке Дмитрия Суслова, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИЦ ВШЭ, "Трамп всерьез говорит о стремлении США укрепить влияние в отношении Панамы, Канады и Гренландии. Угрозы применения военной силы и экономических инструментов давления – это такая переговорная тактика. Трамп специально заранее повышает ставки, чтобы заставить другие стороны пойти на уступки Штатам". Тем самым он "развивает доктрину Монро, распространяя ее не только на Латинскую Америку, но и на Северную, к которой географически относится Гренландия".



Располагая в Гренландии более чем десятком объектов, американские военные вполне могут "высадиться" на острове, тревожится местная пресса. Едва ли тому может помешать формальная юрисдикция над этими объектами Копенгагена, отношения которого с местными властями оставляют желать лучшего. Заместитель премьер-министра Гренландии Мут Буруп Эгеде заявил, что арктический остров готов к переговорам с американцами: "Наша судьба не будет решаться без нашего участия, и мы никому не принадлежим. Гренландия принадлежит гренландскому народу". В то же время Эгеде готов обсуждать с Брюсселем сделку по добыче полезных ископаемых: "У нас есть 27 из 35 необходимых Европейскому союзу полезных ископаемых. Нам нужна работа, нам нужен рост в нашей стране, и если ЕС или США хотят получить наши полезные ископаемые, они должны поговорить с нами". Как отмечает германский аналитик Берт Мюллер, "многие жители Гренландии испытывают неприязнь к Дании и мечтают о скорейшем обретении независимости для своей страны. Дональд Трамп пытается использовать эту неприязнь в своих интересах. Но согласно опросу (ноябрь 2024 г.), около 85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США, а 45% считают интерес Трампа к их острову серьезной угрозой".



Сырьевой интерес Вашингтона к Гренландии не ограничивается крупными запасами нефти и газа на шельфе острова, согласно некоторым оценкам, "запасы в Гренландии редкоземельных металлов достигают около 40 млн. тонн, а урана – 300 тыс. тонн. Эти ресурсы нужны США". К настоящему времени критические важные редкоземы в США обеспечиваются в основном Китаем, способным в любой момент ограничить экспорт либо ужесточить требования экспортного контроля, что администрацией Трампа с ее идеей переноса высокотехнологичных производств США может оказаться весьма болезненным. Соответственно, запасы Гренландии имеют чрезвычайно важное значение, тем более что с учетом месторождений, в основном на востоке острова, здесь имеются разведанные запасы 43 из 50 критически важных минералов. Минеральные ресурсы острова, по данным The Economist, "уже привлекли компании, поддерживаемые Министерством обороны США и такими людьми, как Джефф Безос, основатель Amazon". Хотя горнодобыча в Гренландии "все еще недостаточно развита, ситуация быстро меняется. Десять лет назад бурение велось только на 12 участках, тогда как сегодня – уже на 170. Так, компания KoBold Metals, финансируемая Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, уже потратила 15 млн. долл. на доразведку месторождения кобальта и меди Disko Nuussuaq (на юго-западе Гренландии. – Прим. ред.). Другие инвесторы США потратили на геологоразведку и пробную добычу сырья в Гренландии более 100 млн. долл.".



Таким образом, долгосрочные ресурсные и геополитические амбиции США тесно переплетаются в Арктике и Северной Атлантике, вступая в противоречие с интересами Китая, и вовсе неудивительно, что аппетиты Вашингтона в стратегически важных регионах Гренландией отнюдь не ограничиваются.