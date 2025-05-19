Иранская деревня привлекает туристов древней легендой о девушке Мине и леопарде, влюбленным в ее голос

01:41 22.05.2025

История любви "Мина и леопард" помогает деревне Кандолус выйти на мировой туристический уровень



Сари, 21 мая. ИРНА: Легенда о "Мине и леопарде", передаваемая из поколения в поколение как романтическое и экологическое предание, выходит за пределы местной культуры и становится центральным элементом в продвижении деревни Кандаолус к включению в список всемирных туристических деревень.



