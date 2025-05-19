Тюркоязычные страны ЦентрАзии в Будапеште признали Турецкую Республику Северного Кипра, провозглашение которой ранее осудили на саммите с ЕС

02:10 22.05.2025

"ШАГ ВПЕРЕД – ДВА ШАГА НАЗАД",

классик марксизма-ленинизма (с)



Тюркоязычные страны Центральной Азии пытаются усидеть на двух стульях. По итогам прошедшего 3-4 апреля в Самарканде саммита "ЦА-ЕС" лидеры Казахстана, Узбекистана и Туркменистана подписали совместную декларацию в которой, в частности, подтвердили поддержку резолюций Совбеза ООН № 541 (1983) и № 550 (1984), которые осуждают провозглашение непризнанной "Турецкой Республики Северного Кипра" и призывают другие страны не признавать ее.



Тогда же тюркоязычные республики заявили о намерении установить прямые дипломатические отношения с греческой частью Кипра – в интересах сближения с Евросоюзом. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан уже договорились с официальной Никосией о повышении уровня дипломатических отношений до посольств, назначив в Республику Кипр послов-резидентов.



Понятно, что подобная позиция стран Центральной Азии вызвало раздражение в Анкаре, где расценили данную декларацию как предательство и геополитическим ударом по Турции.



