|Тюркоязычные страны ЦентрАзии в Будапеште признали Турецкую Республику Северного Кипра, провозглашение которой ранее осудили на саммите с ЕС
02:10 22.05.2025
"ШАГ ВПЕРЕД – ДВА ШАГА НАЗАД",
классик марксизма-ленинизма (с)
Тюркоязычные страны Центральной Азии пытаются усидеть на двух стульях. По итогам прошедшего 3-4 апреля в Самарканде саммита "ЦА-ЕС" лидеры Казахстана, Узбекистана и Туркменистана подписали совместную декларацию в которой, в частности, подтвердили поддержку резолюций Совбеза ООН № 541 (1983) и № 550 (1984), которые осуждают провозглашение непризнанной "Турецкой Республики Северного Кипра" и призывают другие страны не признавать ее.
Тогда же тюркоязычные республики заявили о намерении установить прямые дипломатические отношения с греческой частью Кипра – в интересах сближения с Евросоюзом. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан уже договорились с официальной Никосией о повышении уровня дипломатических отношений до посольств, назначив в Республику Кипр послов-резидентов.
Понятно, что подобная позиция стран Центральной Азии вызвало раздражение в Анкаре, где расценили данную декларацию как предательство и геополитическим ударом по Турции.
Неформальный саммит тюрок в Венгрии под давлением Эрдогана откорректировал позицию по Кипру. По итогам встречи была принята декларация, в которой отмечается, что "Турецкая Республика Северного Кипра" (оккупированная турками северная часть острова), является неотъемлемой частью тюркского мира.
Декларация подчеркивает единство в рамках ОТГ, солидарность между тюркскими государствами, решительную поддержку "ТРСК" со стороны членов Организации, а также вопросы, имеющие значимость и представляющие приоритет для Турции.
В документе выражена солидарность тюркского мира в "обеспечении неотъемлемых равных прав турок-киприотов".
Участники саммита выразили приверженность духу братства в рамках ОТГ, отметив необходимость предотвращения любых попыток подорвать единство и солидарность среди тюркских государств.
Лидеры признали "Хартию тюркского мира" как основное выражение общей культуры, обычаев и традиций, языка и истории тюркских народов и консолидирующие рамки для укрепления их общей тюркской идентичности и подтвердили волю государств-членов ОТГ укреплять политическую солидарность и взаимную поддержку по вопросам, имеющим жизненное значение для национальных интересов их стран в соответствии с документом "Видение тюркского мира 2040".
Словом, в Будапеште произошло событие, которое еще предстоит оценить и взвесить на геополитических весах и ждать ответного хода Евросоюза, который обязательно последует.