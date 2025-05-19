Россия сейчас занята, но когда освободится - вернется на Южный Кавказ, - Карен Игитян

02:19 22.05.2025

Россия сейчас занята, но когда освободится - вернется на Южный Кавказ, сказал в эфире программы "Абовян Тайм" на радио @SputnikARM политолог Карен Игитян.



Ситуация на Украине не может не влиять на процессы в нашем регионе, уверен эксперт.



Ведь Россия всегда была одним из основных игроков на ЮК: сейчас ее роль снизилась, но когда военные действия завершатся, объемы вовлеченности РФ будут уже совершенно иные.



