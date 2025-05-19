The Telegraph: по делу о покушении на имущество британского премьера задержана банда с Украины

02:37 22.05.2025

Третьим подозреваемым в поджоге дома и машины премьера Британии также оказался украинец - The Telegraph



В лондонском Челси задержан 34-летний гражданин Украины Петр Починок.



Скотланд-Ярд заявил, что он вступил в сговор с украинцами Романом Лавриновичем и Станиславом Карпиуком, а также другими неизвестными лицами "с целью повреждения пожаром чужого имущества".



Ранее по делу о поджогах автомобиля и дома британского премьера Кира Стармера уже были задержаны двое украинцев.



