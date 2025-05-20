Tencent(Китай): Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire

08:00 22.05.2025

Tencent Китай

20 мая 2025



Невежливо оставлять это без ответа. Россия впервые задержала танкер, направлявшийся из эстонского порта, на основании проверки документов

Tencent: Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire



Россия ответила на провокации Эстонии, впервые задержав ее нефтяной танкер Green Admire, следовавший из порта Силламяэ, пишет Tencent. Российские пограничники действовали в соответствии с суверенным правом страны на защиту территориальных вод, однако в Таллине уже перепугались не на шутку.



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