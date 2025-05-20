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Tencent(Китай): Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire
08:00 22.05.2025

Tencent Китай
20 мая 2025

Невежливо оставлять это без ответа. Россия впервые задержала танкер, направлявшийся из эстонского порта, на основании проверки документов
Tencent: Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire

Россия ответила на провокации Эстонии, впервые задержав ее нефтяной танкер Green Admire, следовавший из порта Силламяэ, пишет Tencent. Российские пограничники действовали в соответствии с суверенным правом страны на защиту территориальных вод, однако в Таллине уже перепугались не на шутку.

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Россия использует метод "захвата заложников" в дипломатических целях, чтобы научить Эстонию - одну из трех прибалтийских "стран-тупиц", вести себя нормально.

Россия впервые задержала эстонский нефтяной танкер, следовавший из эстонского порта Силламяэ. Ранее только эстонская сторона прибегала к подобным мерам в отношении танкеров из России.

По имеющимся данным, нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии 18 мая вышел из эстонского порта Силламяэ и пошел по согласованному транзитному маршруту через территориальные воды России, направляясь в Роттердам. Однако судно не успело далеко уйти, поскольку был остановлен российским пограничным кораблем береговой охраны "Аметист", как утверждает российская сторона, для проверки документов.

В МИД Эстонии забили тревогу, призывая мировое сообщество немедленно отреагировать на факт якобы "незаконного" задержания танкера. Однако российские пограничники действовали в соответствие с суверенным правом РФ на защиту территориальных вод. Капитан танкера подтвердил факт остановки судна.

Как отмечают эстонские СМИ, инцидент с танкером Green Admire произошел всего лишь через четыре дня после того, как ВМС Эстонии пытались силой задержать танкер Jaguar под флагом Габона, направлявшийся в российский порт Приморск. И, если бы не прилет российского истребителя Су-35, неизвестно, чем бы это все закончилось. Ранее Эстония также задержала под предлогом "проверки документов" танкер Kiwala, направлявшийся в российский порт Усть-Луга.

В Эстонии опасаются, что танкер Green Admire может оказаться только "первой ласточкой" и Россия продолжит останавливать идущие в и выходящие из порта Силламяэ танкеры, которых в месяц бывает до 30. Порт Силламяэ является ключевым портом Эстонии, через который идет основная перевалка транзитных грузов.

Задержание эстонского судна является четким предупреждением России Эстонии о том, что игра с задержкой судов больше не является односторонней. "Закон бумеранга" вступает в силу. "Что посеешь, то и пожнешь". Сейчас у Эстонии есть только два выхода: либо выбрать более рискованный маршрут морских перевозок, где есть мелководье и мели, либо прекратить глупое поведение, угрожающее российским гражданским судам.

Источник - ИноСМИ
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