Узбекистан присоединился к союзу Азербайджана и Турции, - Виктория Панфилова

12:09 22.05.2025

Узбекистан присоединился к союзу Азербайджана и Турции

Ташкент намерен разрешить союзникам, в том числе РФ, въезд в страну по внутренним паспортам



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.05.2025



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Будапеште, и выступил с рядом предложений. Он подчеркнул актуальность подписания инициированного узбекской стороной Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств. Накануне Мирзиеев подписал закон, юридически закрепивший союзнический статус Узбекистана и Азербайджана и оформивший присоединение Ташкента к стратегической Шушинской декларации, ранее являвшейся двусторонним соглашением Турции и Азербайджана. Узбекистан также готов предоставить союзникам, в числе которых и Россия, возможность въезжать в страну по внутренним удостоверениям личности.



Узбекистан намерен предоставить союзникам, в числе которых не только Азербайджан, но Россия и Казахстан, возможность въезжать в страну по внутреннему удостоверению личности. Соответствующее положение содержится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 21 мая 2025 года. Министерству иностранных дел поручено в течение трех месяцев начать переговоры с соответствующими странами и по их результатам внести предложения.



"Подписание договора о союзнических отношениях и присоединение к Шушинской декларации можно считать формированием нового союза", – сказал "НГ" руководитель аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов. При этом эксперт подчеркнул, что Азербайджан не ставит вопрос создания союзнических организаций в противовес другим интеграционным объединениям. "Баку устанавливает союзнические и партнерские отношения как на двустороннем, так и многостороннем уровне, исходя из своих национальных интересов, и укрепляет связи в том числе с тюркоязычными странами", – отметил Мамедов.



Напомним, Шушинская декларация – это стратегическое соглашение о совместной обороне, подписанное еще в июне 2021 года между Турцией и Азербайджаном. Выбор площадки для подписания имел символический характер: город Шуши, крупный центр Нагорного Карабаха, перешел к Азербайджану в результате проигранной Арменией 44-дневной войны 2020 года.



"Присоединение Ташкента к Шушинской декларации – успех турецких пантюркистов и атлантистов", – сказал "НГ" политолог Армен Ханбабян. По его мнению, это свидетельствует, что узбекистанская сторона продолжает целенаправленно проводить диверсифицированную внешнюю политику с акцентом на Запад. Одновременно этот факт знаменует собой существенный успех политики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, позиционирующего себя в качестве "собирателя" под эгидой Стамбула тюркского мира. "Эрдоган может записать присоединение Ташкента в свой актив – ведь Узбекистан является ведущей в постсоветской Центральной Азии страной по числу населения и темпам экономического роста", – считает эксперт.



Отметим, что в Шушинской декларации говорится не только о военно-политическом, но и об экономическом, а также о гуманитарном сотрудничестве. И с присоединением Узбекистана все эти аспекты приобретают трехсторонний формат. Проще говоря, теперь в случае военного конфликта Анкара и Баку должны будут оказать Ташкенту не только "моральную" поддержку.



Также предусматривается сотрудничество в сфере оборонной промышленности, проведение совместных военных учений, обмен разведывательной информацией.



"Вряд ли стоит напоминать, что Турция является членом НАТО, а значит, отныне военно-политическое влияние Североатлантического альянса в Узбекистане будет последовательно возрастать. Фактически Анкара примеряет на себя роль координатора в области проблем безопасности уже не только в Закавказье, но и в Центральной Азии", – отметил Ханбабян.



Впрочем, делиться своими достижениями в военной области турки начали еще несколько лет назад. В марте 2022 года министры обороны Турции и Узбекистана подписали расширенное рамочное соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Практическим выражением этого партнерства являются поставки турецких бронеавтомобилей EJDER 4х4 и регулярное проведение совместных военных учений. При этом Анкара, не ограничиваясь Узбекистаном, активно развивает связи со всеми странами Центральной Азии, включая персоязычный Таджикистан. Однако наиболее тесная координация и реализация масштабных инициатив наблюдается именно в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).



Этот вектор на углубление взаимодействия подтверждают и планы на будущее. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев сообщил ресурсу Report.az, что в Стамбуле на полях оборонной выставки IDEF-2025 впервые состоится встреча руководителей оборонных предприятий стран-членов. По его словам, это станет ключевым шагом к формированию многосторонней кооперации в оборонно-промышленном комплексе. Следующим шагом станет встреча министров обороны. Одновременно идет разработка "Общей концепции безопасности" для скоординированного ответа на региональные угрозы и укрепления коллективной безопасности.



Как подчеркнул Омуралиев, безопасность и оборона становятся ключевыми направлениями в повестке ОТГ. Стратегическую основу для этого закладывают Стамбульская и Самаркандская декларации, а также концепция "Взгляд на тюркский мир – 2040", предусматривающие создание сети сотрудничества и обмена информацией. Ее основная задача – повышение эффективности борьбы с радикализацией, экстремизмом, исламофобией, ксенофобией и терроризмом, а также укрепление пограничной безопасности стран-участниц.



Политолог Дерья Караев на фоне активности азербайджанской дипломатии в регионе можно сделать вывод о временном снижении "напора" со стороны Турции, чей курс, возможно, был воспринят лидерами Центральной Азии как чрезмерный. Соответственно наблюдается тенденция к выдвижению на первый план фигуры президента Азербайджана Ильхама Алиева как потенциально менее "раздражающего" или более приемлемого интегратора внутри ОТГ.



Что касается сотрудничества в оборонной сфере, то, несмотря на заявления и встречи, его практическая реализация в части серьезного перевооружения может столкнуться с финансовыми ограничениями у большинства стран-участниц.



Дерья Караев также отметил, что заявленный союз между Узбекистаном и Азербайджаном не следует интерпретировать как классическое военное союзничество. Более точной характеристикой, вероятно, является "доброжелательный нейтралитет". Это подразумевает, что Узбекистан скорее всего не станет участвовать в боевых действиях на стороне Турции или Азербайджана, равно как и оказывать поддержку их противникам. Такие факторы, как отсутствие узбекского военного присутствия за рубежом и прямой сухопутной границы между странами, подкрепляют эту точку зрения.