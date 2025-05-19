Казахстанские боксерши собрали все золото на юниорском (U-18) чемпионате Азии в Коломбо

12:40 22.05.2025

Казахстанские боксеры завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии



Алим Динасылов

Редактор



В Коломбо (Шри-Ланка) завершился полуфинальный этап молодежного чемпионата Азии по боксу. Сборная Казахстана по итогам турнира завоевала 12 золотых медалей.



Победительницами в своих весовых категориях стали:



48 кг – Айым Танкибаева

50 кг – Сила Биболсынкызы

52 кг – Рахмина Абдумажитова

54 кг – Жанель Имантаева

57 кг – Акнур Турсынгали

60 кг – Толганай Касымхан (досрочная победа в первом раунде)

63 кг – Алина Кудайгенова (победа нокаутом)

66 кг – Акбота Есимбекова (нокаут в первом раунде)

70 кг – Мария Сидоренко (яркое преимущество, бой остановлен в первом раунде)

75 кг – Зарина Толыбай

81 кг – Куралай Егинбайкызы (нокаут в первом раунде)

+81 кг – Сабина Жаксылык



Финалы мужских соревнований состоятся 23 мая.