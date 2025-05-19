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|Казахстанские боксерши собрали все золото на юниорском (U-18) чемпионате Азии в Коломбо
12:40 22.05.2025
Казахстанские боксеры завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии
Алим Динасылов
Редактор
В Коломбо (Шри-Ланка) завершился полуфинальный этап молодежного чемпионата Азии по боксу. Сборная Казахстана по итогам турнира завоевала 12 золотых медалей.
Победительницами в своих весовых категориях стали:
48 кг – Айым Танкибаева
50 кг – Сила Биболсынкызы
52 кг – Рахмина Абдумажитова
54 кг – Жанель Имантаева
57 кг – Акнур Турсынгали
60 кг – Толганай Касымхан (досрочная победа в первом раунде)
63 кг – Алина Кудайгенова (победа нокаутом)
66 кг – Акбота Есимбекова (нокаут в первом раунде)
70 кг – Мария Сидоренко (яркое преимущество, бой остановлен в первом раунде)
75 кг – Зарина Толыбай
81 кг – Куралай Егинбайкызы (нокаут в первом раунде)
+81 кг – Сабина Жаксылык
Финалы мужских соревнований состоятся 23 мая.