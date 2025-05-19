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От Термеза до Южных морей: Узбекистан намерен включить Афганистан в региональное сотрудничество
12:59 22.05.2025

На форуме в Термезе, инициированном Узбекистаном, обсуждали пути сближения Центральной и Южной Азии. "Термезский диалог" стал площадкой для обсуждения совместных проектов, а также вовлечения Афганистана в экономику региона и выстраивания коллективных подходов к безопасности.

В Термезе 19−21 мая состоялся диалог по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Это новая платформа, инициированная Узбекистаном для сближения двух регионов. В течение трех дней корреспондент "Газеты.uz" наблюдал за тем, как Ташкент ищет новую формулу сотрудничества с Кабулом на фоне осторожности международных игроков.

Форум организован Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ), Министерством иностранных дел и Торгово-промышленной палатой.

Трехдневные встречи собрали около 200 участников из стран Центральной и Южной Азии, Европы, СНГ, Азии, Ближнего Востока. Власти Узбекистана рассчитывают, что именно региональное сотрудничество станет тем форматом, в котором Афганистан сможет быть интегрирован в международную экономику, несмотря на политическую непризнанность его властей.

Страны Центральной Азии обеспечили высокий уровень участия: делегации прибыли на уровне заместителей министров иностранных дел, что свидетельствует о серьезности регионального интереса к афганской повестке.

Участие Южной Азии оказалось более скромным - в основном в онлайн-формате или через посольства. По мнению наблюдателей, это может быть связано с обострением в отношениях между двумя ключевыми державами региона - Индией и Пакистаном, которые сейчас сосредоточены на двустороннем урегулировании.

"В Центральной Азии сформировался прочный консенсус относительно углубления взаимодействия с Южной Азией", - заявил на открытии форума директор ИСМИ Элдор Арипов, указав на прогресс в проектах CASA-1000, ТАПИ и Трансафганского коридора. По его словам, несмотря на то, что товарооборот между регионами превысил $5 млрд, он по-прежнему не соответствует потенциальным возможностям.

Речь идет о более тесной транспортной и энергетической связке двух регионов. Первый замглавы МИД Узбекистана Бахромжон Алоев заявил, что необходима реализация инфраструктурных проектов, прежде всего Трансафганской железной дороги - от Термеза до Южных морей. По его оценке, новая магистраль "способна преобразить торгово-экономический ландшафт обширного макрорегиона, обеспечив Центральную и Южную Азию новым драйвером взаимного роста торговли и инвестиций" и открыв путь к формированию почти двухмиллиардного общего рынка.

Акцент также был сделан на участии гостей из Кабула. "Афганистан готов активно участвовать во всех региональных инициативах, включая транспорт, инфраструктуру, передачу электроэнергии, торговлю, образование, изменение климата и устойчивое развитие", - заявил заместитель министра иностранных дел исламского эмирата Мухаммад Наим Вардак. Он призвал международное сообщество рассматривать Афганистан "как надежного партнера" и способствовать инвестициям в экономику страны.

Однако международные игроки пока остаются сдержанными. "Одно только решение США приостановить финансирование своих гуманитарных программ сократило [помощь Афганистану] почти на 30%, что уже вызвало ощутимые трудности", - отметила спецпредставитель генерального секретаря ООН по Афганистану Роза Отунбаева.

По ее мнению, ключевым условием успешной экономической интеграции остается вопрос безопасности. Роза Отунбаева предложила включить Афганистан в региональные механизмы коллективной безопасности. "Без регулярного диалога между силовыми структурами стран региона и Афганистана устойчивость в сфере безопасности невозможна", - считает спецпредставитель ООН.

По мнению участников диалога, в нынешней ситуации сотрудничество стран Центральной Азии - "видимый фактор в работе с Афганистаном". Таким образом, Узбекистан продолжает продвигать идею "регионализации" афганской повестки. В Ташкенте рассчитывают, что соседи Афганистана и региональные организации смогут взять на себя функции вовлечения его в совместные проекты в социально-экономической сфере, пока прочие международные игроки проявляют осторожность в отношении Кабула.

Источник - Газета.uz
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