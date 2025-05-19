Тот самый Олень: Шоу с переоблачением "американских ястребов" в "голубиные шкуры"

14:25 22.05.2025

В отблесках "Золотого купола" миротворца Трампа сверкают контуры Третьей мировой, к которой готовятся на американском континенте. Мы уже вспоминали про то, как весело смеялись все эксперты над виртуальной тележкой покупок Трампа с Канадой, Мексикой и Гренландией. Только мы не смеялись, обнаружив в этой тележке геополитическую доктрину старины Монро в ее сакральном милитаристском звучании, предсказав еще на заре нового правления Трампа, что этот "миротворец" пришел для подготовки Большой войны во всем мире, кроме благословенной Америки.



Сейчас мы наблюдаем шоу с переоблачением "американских ястребов" в "голубиные шкуры", но на своем заднем дворе под лозунгами "мир и безопасность" те уже начинают строить систему ПРО "Золотой купол" и потихоньку заваривать котел Большой войны на европейском континенте, намереваясь в ближайшем будущем столкнуть Россию и объединенную Европу. Также, как это было в 1941-м. Они уже это даже почти что не скрывают. Трамп принес в кабинет портрет Монро, указав на него пальцем, а неокон-перевертыш с крестом на лбу Рубио рассказал в конгрессе про угрозу ядерной войны в контексте налаживания взаимоотношений с Россией, которые в его трактовке выглядят не иначе как заключение пакта о ненападении.



Потому нет никаких категорических противоречий между трампистами и глобалистами, о чем мы все время толковали - терки чисто стилистические, и парни играют один сценарий с добрым американским и злым европейским копом. Сейчас торговец миром Трамп переворачивает игровой стол на Украине – и вот США из проигравшей стороны военного конфликта предстает уже в роли "мудрого арбитра" с набитыми карманами и отжавшего все, что можно и нельзя со всех сторон.



США публично заявляют, что выходят из игры, умывая руки, но на самом деле игра по-крупному в Европе только начинается. США создают поле для маневров в Европе, намереваясь остаться в грядущей заварушке "островком безопасности", а весь остальной мир - погрузить в хаос войны. Потому что это выгодно, и это один из наилучших способов выйти из новой Великой депрессии, которая уже маячит на горизонте. И чем хуже в Европе, тем лучше в Америке. В Европе будут привычно воевать, а США будут привычно на этом зарабатывать, торгуя и с теми, и с другими, отсиживаясь при этом у себя на континенте под "куполом золотым" - с Мексикой, Канадой, Панамой и форпостом в Гренландии.



Скриньте публикацию на память и для истории.



