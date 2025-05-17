Монголия официально запустила сеть 5G по всей стране

15:41 22.05.2025

Монголия официально запустила сеть 5G, открыв новую эру технологий. Малая численность населения и огромная территория Монголии требовали значительных инвестиций в создание инфраструктуры 5G. Однако операторы успешно завершили тестирование сети 5G и начали ее поэтапное включение.



Технология 5G не только обеспечит быстрый интернет, но и станет основой новой экономики и промышленного развития, основанного на технологическом прогрессе. Это позволит населению, особенно детям и молодежи, проживающим в отдаленных населенных пунктах, своевременно получать социальные услуги на уровне столицы.



-Радиочастотные ресурсы являются важным активом для мировой экономики. Международный союз электросвязи распределяет эти ресурсы по странам, а процесс отбора осуществляется в соответствии с международными соглашениями. Я хотел бы поблагодарить Комиссию по регулированию электросвязи (TRC) за организацию этой работы и операторов мобильной связи, которые принимали активное участие- сказал Ц. Баатархуу, министр электронного развития, инноваций и коммуникаций на церемонии открытия.



Главное, 5G откроет новую эру в промышленности-считают авторы проекта. Это возможности внедрения беспилотного транспорта в горнодобывающей промышленности, а значит увеличение возможностей экспорта. Согласно исследованиям, ожидается, что к 2030 году доля технологии 5G в ВВП Монголии составит 1–4%, что обеспечит экономический рост в размере 800 млрд тугриков в год.



К числу преимуществ технологии 5G относят быстрый и надежный интернет. Высокая скорость 5G (до 10 Гбит/с) и низкая задержка (1 миллисекунда) помогут преодолеть цифровой разрыв между городом и деревней. Вырастет уровень связи в сельской местности. Жители Монголии, особенно кочевники, имеют ограниченный доступ к традиционной инфраструктуре связи. Благодаря беспроводной технологии 5G скотоводы получат доступ к онлайн-обучению и электронным услугам.



Правительство Монголии поставило перед собой цель стать "цифровой нацией" и предоставляет 1264 вида услуг 1,3 миллиона пользователей через систему Электронная Монголия. Скорость и надежность 5G сделают эту платформу более быстрой и доступной, что позволит гражданам удаленно получать такие услуги, как водительские права и паспорта. И, наконец, с развитием 5G доступность и приемлемость услуг передачи данных еще больше повысятся, что снизит финансовую нагрузку на граждан. К примеру, 1 ГБ данных в Монголии стоит в среднем 0,6 доллара США, что дешевле, чем в среднем по миру (4,2 доллара США).



Автор: Норжима ЦЫБИКОВА

17 мая 2025

Источник: iSee.mn