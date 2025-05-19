В Пекине прошла неформальная встреча глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана

15:48 22.05.2025

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки провели в среду неформальную встречу в Пекине.



Встреча прошла под председательством Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК.



Главы МИД трех стран позитивно оценили достигнутые результаты трехстороннего диалога Китай-Афганистан-Пакистан и провели углубленное обсуждение вопросов дальнейшего использования потенциала трехстороннего механизма и продвижения взаимовыгодного сотрудничества.



Как отметил Ван И, подводя итоги встречи, министры иностранных дел сошлись во мнении, что три страны должны укреплять политическое взаимодоверие и твердо придерживаться принципов добрососедства и дружбы.



По его словам, Китай поддерживает Афганистан и Пакистан в стремлении идти по пути развития, соответствующему их национальным условиям, и защищать свой суверенитет, безопасность и национальное достоинство.



Ван И сообщил, что министры договорились о проведении в ближайшее время в Кабуле 6-го трехстороннего диалога глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана.



Как подчеркнул китайский дипломат, Афганистан и Пакистан выразили желание повысить уровень своих двусторонних дипломатических отношений и в принципе согласились взаимно назначить послов в кратчайшие сроки.



Ван И указал, что Китай приветствует этот прогресс и готов вносить дальнейший вклад в улучшение афгано-пакистанских отношений.



Обсуждая углубление совместного строительства "Пояса и пути", министры договорились содействовать расширению Китайско-пакистанского экономического коридора в Афганистан и усилить развитие региональной инфраструктурной взаимосвязанности.



Ван И также сообщил, что Китай и Пакистан озвучили свою поддержку восстановлению и развитию Афганистана, а также намерение расширять торговлю с Афганистаном для содействия укреплению потенциала самостоятельного развития этой страны.



По словам главы МИД КНР, три страны договорились противостоять терроризму во всех его формах, осуществлять сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности, сообща бороться с террористическими силами, вызывающими озабоченность у каждой из сторон, сохранять бдительность в отношении внешнего вмешательства во внутренние дела государств региона и предотвращать такое вмешательство.



Министры также призвали к усилиям по защите мира и стабильности в регионе для формирования позитивной внешней среды, благоприятствующей развитию и подъему трех стран.