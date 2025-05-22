|Как зампредседателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов прояснил ситуацию с криптовалютой и исчезновением денег
16:40 22.05.2025
Казахстанцам разрешат покупать и продавать криптовалюту: поправки готовы
Надежда Лыкова
Корреспондент
22 мая 2025, 11:31
В Казахстане готовят законодательные изменения, которые позволят официально покупать и продавать криптовалюту. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он рассказал, что поправки разрабатываются по поручению Президента и включают два основных направления.
"Первый блок - запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.
Второй блок - введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообмеников", - сообщил Шолпанкулов во время брифинга в Нацбанке.
Кроме того, в Национальном банке создают так называемую регуляторную песочницу - специальную площадку, где участники рынка смогут тестировать новые цифровые технологии и сервисы.
Что происходит с рынком цифровых активов в Казахстане и зачем его хотят либерализовать
Ранее о нововведениях высказался вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин. По его словам, уже к концу 2025 года рынок цифровых активов откроют для всех - сделают его прозрачным, понятным и легальным.
Что конкретно изменится
Первым делом упростят работу для провайдеров цифровых активов - компаний, которые занимаются хранением, обменом и продажей криптовалют. Все такие компании должны быть зарегистрированы в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Там же появятся и легальные обменные пункты криптовалют - своего рода "официальные обменники".
Что это даст обычным людям
Физические лица - то есть обычные граждане - смогут продолжить покупать и продавать цифровые активы как на лицензированных в МФЦА провайдерах цифровых услуг, так и через криптообменики, лицензированные Национальным банком. Это поможет государству видеть, кто и как торгует криптовалютой, а значит, лучше контролировать движение денег и защититься от незаконного вывода капитала.
Что будет с майнерами
Изменения коснутся и майнинга. Крупным майнинговым компаниям хотят разрешить строить собственные электростанции и вырабатывать электричество для себя. Это сделает их работу более стабильной и выгодной.
Почему это важно
Чиновники объясняют, что у Казахстана есть преимущества: дешевая электроэнергия, свободные площади и действующая юрисдикция МФЦА, где уже работают финтех-компании. Если либерализацию доведут до конца, страна сможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и стать одной из немногих в регионе с полностью легальным рынком цифровых активов.
Казахстанцы жалуются на исчезновение денег со счетов: в Нацбанке озвучили позицию
Надежда Лыкова
Корреспондент
22 мая 2025, 12:22
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов считает "слухами" сообщения об исчезновении денег казахстанцев со счетов, передает Tengrinews.kz.
Во время брифинга журналисты сообщили о многочисленных жалобах граждан в соцсетях на необъяснимое списание денег со счетов в мобильных приложениях банков.
"Были ли проведены проверки? Может быть, было установлено, что у банков второго уровня был какой-то сбой в системе?" - прозвучал вопрос.
Берик Шолпанкулов засомневался в правдивости информации.
"Такие события, скажем так, вряд ли могут произойти. Деньги сами собой не могут исчезать. Если происходят технические сбои, то банк берет на себя обязательства по восстановлению. Все архивируется, данные имеются, и при техническом сбое все восстанавливается. Даже в случае мошеннических действий банк принимает меры для защиты клиента.
И сказать, что одномоментно такие действия происходят... возможно, просто слухи", - отметил он.
Отдельно он прокомментировал случаи, когда банки второго уровня блокируют счета клиентов, допустивших просрочку по кредитам. В социальных сетях на это часто жалуются.
"Такие действия предусмотрены договорными обязательствами. Когда человек уходит в просрочку, банк приостанавливает операции по счету для покрытия долга. Однако полная блокировка не происходит - средства, необходимые для жизнеобеспечения, должны оставаться доступными", - пояснил Шолпанкулов.
Он добавил, что в Сенате рассматриваются инициативы, касающиеся порядка урегулирования подобных вопросов. Кроме того, клиент обязан выполнять требования по договору и, при наличии возможности, проходить соответствующие процедуры. Для этого существуют уполномоченные органы.
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Из Казахстана бесследно вывели 15 миллиардов долларов
Надежда Лыкова
Корреспондент
22 мая 2025, 13:07
Из Казахстана вывели около 15 миллиардов долларов в виде криптоактивов. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"На сегодня объем выведенных из страны криптоактивов составляет 15 миллиардов долларов. Дело в том, что недостаточно было выстроено административно-правовое регулирование, для того чтобы граждане могли спокойно вкладывать (криптоактивы - прим.)", - прокомментировал вывод средств зампред Нацбанка.
По словам Шолпангулова, сегодня в Казахстане вырабатываются подходы к законодательному регулированию, которые позволят упорядочить рынок цифровых активов. Особое внимание будет уделено пресечению незаконного вывода средств.
"Сейчас мы говорим о том, что подходы были выработаны и они будут. Вторая часть - это уголовное и административное преследование людей, которые, как вы говорите, незаконным путем пытаются вывести", - отметил он.
Как рассказал зампред Нацбанка, в будущем станет возможным установить и отследить, кто и куда выводил активы - за счет технологических возможностей международных систем мониторинга операций с криптовалютой.
"Возможно, мы тоже проведем брифинг и объявим, пофамильно будем объявлять, кто куда потратил - в "серой" зоне. Но это уже будет административное и уголовное преследование", - рассказал Шолпанкулов.
Журналисты также поинтересовались: видны ли следы выведенных ранее 15 миллиардов?
"Сейчас нет. Но когда мы станем участниками системы, мы увидим и вам сообщим. Возможно, анонсируем отдельный брифинг, на котором скажем, где мы увидели, что когда делал, кто где хранит какие средства на кошельке в незаконном пространстве. Есть возможность технологическая, только необходимо время", - пообещал Берик Шолпанкулов.
Ранее Шолпанкулов сообщил, что в Казахстане готовят законодательные изменения, которые позволят официально покупать и продавать криптовалюту.
Кроме того, скоро заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками.