Как зампредседателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов прояснил ситуацию с криптовалютой и исчезновением денег

16:40 22.05.2025

Казахстанцам разрешат покупать и продавать криптовалюту: поправки готовы



Надежда Лыкова

Корреспондент

22 мая 2025, 11:31



В Казахстане готовят законодательные изменения, которые позволят официально покупать и продавать криптовалюту. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Он рассказал, что поправки разрабатываются по поручению Президента и включают два основных направления.



"Первый блок - запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.



Второй блок - введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообмеников", - сообщил Шолпанкулов во время брифинга в Нацбанке.



Кроме того, в Национальном банке создают так называемую регуляторную песочницу - специальную площадку, где участники рынка смогут тестировать новые цифровые технологии и сервисы.



Что происходит с рынком цифровых активов в Казахстане и зачем его хотят либерализовать



Ранее о нововведениях высказался вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин. По его словам, уже к концу 2025 года рынок цифровых активов откроют для всех - сделают его прозрачным, понятным и легальным.



Что конкретно изменится



Первым делом упростят работу для провайдеров цифровых активов - компаний, которые занимаются хранением, обменом и продажей криптовалют. Все такие компании должны быть зарегистрированы в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Там же появятся и легальные обменные пункты криптовалют - своего рода "официальные обменники".



Что это даст обычным людям



Физические лица - то есть обычные граждане - смогут продолжить покупать и продавать цифровые активы как на лицензированных в МФЦА провайдерах цифровых услуг, так и через криптообменики, лицензированные Национальным банком. Это поможет государству видеть, кто и как торгует криптовалютой, а значит, лучше контролировать движение денег и защититься от незаконного вывода капитала.



Что будет с майнерами



Изменения коснутся и майнинга. Крупным майнинговым компаниям хотят разрешить строить собственные электростанции и вырабатывать электричество для себя. Это сделает их работу более стабильной и выгодной.



Почему это важно



Чиновники объясняют, что у Казахстана есть преимущества: дешевая электроэнергия, свободные площади и действующая юрисдикция МФЦА, где уже работают финтех-компании. Если либерализацию доведут до конца, страна сможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и стать одной из немногих в регионе с полностью легальным рынком цифровых активов.



