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|Инициатор Всемирного дня футбола Рустам Эмомали выступил в ООН на церемонии его первого празднования
20:00 22.05.2025
22 мая Президент Федерации футбола Таджикистана, Президент Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали принял участие и выступил на торжественной исторической церемонии первого празднования "Всемирного дня футбола", которая состоялась в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк.
Следует отметить, что именно по инициативе Президента Федерации футбола Таджикистана и Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) уважаемого Рустама Эмомали 7 мая 2024 года Генеральная Ассамблея ООН специальной резолюцией провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола.