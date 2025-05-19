Инициатор Всемирного дня футбола Рустам Эмомали выступил в ООН на церемонии его первого празднования

20:00 22.05.2025

22 мая Президент Федерации футбола Таджикистана, Президент Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали принял участие и выступил на торжественной исторической церемонии первого празднования "Всемирного дня футбола", которая состоялась в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк.



Следует отметить, что именно по инициативе Президента Федерации футбола Таджикистана и Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) уважаемого Рустама Эмомали 7 мая 2024 года Генеральная Ассамблея ООН специальной резолюцией провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола.



