ВС РФ перешли в наступление в Волчанске Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 мая

00:05 23.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала ключевые события 22 мая в контексте СВО. Российские войска возобновили активные действия в Волчанске Харьковской области. В украинских источниках отмечаются значительные потери военных грузов на Покровском направлении, противник видит угрозу прорыва фронта и быстрой потери Покровска и Мирнограда.



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