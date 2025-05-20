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ВС РФ перешли в наступление в Волчанске Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 мая
00:05 23.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала ключевые события 22 мая в контексте СВО. Российские войска возобновили активные действия в Волчанске Харьковской области. В украинских источниках отмечаются значительные потери военных грузов на Покровском направлении, противник видит угрозу прорыва фронта и быстрой потери Покровска и Мирнограда.

Сковать боем



Подразделения группировки "Север" после длительной оперативной паузы возобновили наступательные действия в Волчанске. Прежние ожесточенные встречные бои в городе и на Липцовском участке не позволили ни одной из сторон взять инициативу. Фронт стабилизировался. Стороны вели артиллерийские и стрелковые бои локального значения.

С августа 2024 года это направление стало донором сил как для ВС РФ (в Курской области), так и для ВСУ. Тогда украинская сторона в срочном порядке перебрасывала в район все доступное вооружение и личный состав для поддержки провалившейся операции. Позднее Волчанск и Липцы были источником резервов для Купянского направления, где противник пытался удержать позиции у формирующегося плацдарма ВС РФ за Осколом, в районе Двуречной.

Таким образом, ОТГ ВСУ "Харьков" стала одной из самых обескровленных группировок, развернутых в зоне СВО. При этом ее потери практически не восполнялись. Это создало условия для проверки боеспособности украинских подразделений в районе Волчанска. Первая атака российских войск увенчалась успехом – удалось занять сельскую застройку на востоке города вплоть до реки Волчьей, разделяющей Волчанск на северную и южную части. Таким образом, главная оборонительная зона ВСУ в северной части города, опирающаяся на текстильную фабрику и агрегатный завод, оказалась охвачена с флангов.

Следует учитывать, что терминология вроде "сельская застройка" или "многоквартирные дома" в контексте Волчанска носит условный характер – большая часть зданий полностью разрушена. Тактические преимущества в виде укрытий в городе в значительной степени утрачены.

Тем не менее даже при их отсутствии ВС РФ смогли добиться продвижения – сопротивление ВСУ оказалось недостаточным, чтобы существенно осложнить действия наступающих.

Несмотря на это, стоит отметить, что пробиваться в лоб через укрепленные позиции с водной преградой при наличии альтернатив – неэффективно. Командование ВС РФ, по всей видимости, рассматривает в качестве основной цели логистическую базу в селе Великий Бурлук. Она обеспечивает снабжение как ОТГ "Харьков", так и украинских подразделений, противостоящих российскому плацдарму на западном берегу Оскола.

Кратчайший путь к решению задачи по Великому Бурлуку – не атака от Двуречной и даже не пробивание лбом ослабленного противника в Волчанске, а наступление из Валуйского района Белгородской области, между двумя украинскими группировками, скованными боем. Они вряд ли смогут оперативно развернуться для отражения удара. Возможно, активизация в Волчанске служит именно этой цели – сковать боем ОТГ "Харьков" и не дать ей перебросить силы на направление Ольховатка – Хатнее – Григоровка. Удар в этом районе откроет возможность одновременно ликвидировать ОТГ "Харьков" и обрушить фронт ВСУ против плацдарма ВС РФ за Осколом.

Проблемы с логистикой

Украинский военный и блогер Бунятов в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность катастрофической ситуацией с логистикой на Покровском направлении.

"Наша логистика на Покровском направлении множится на 0. Высшему командованию важно наконец принять к сведению, что необходимо предпринять усилия по уничтожению вражеских расчетов БПЛА… Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска", – отметил он.

По данным Readovka, ВС РФ значительно расширили зону поражения украинских логистических маршрутов. Ранее сообщалось, что пригород Славянска уже был охвачен ударами по транспорту. Тем более расстояние до Покровска от передовых позиций ВС РФ – около 2 км.

Если даже проукраинские блогеры, как Бунятов, обычно лояльные к официальной линии, сообщают о критическом положении, это может указывать на реальный кризис. Тональность его сообщения предполагает, что в случае прорыва фронта Покровск может быстро перейти под контроль российских сил.

По оценкам, ситуация напоминает события августа 2024 года в Новогродовке, где город был оставлен украинскими войсками всего за несколько суток без серьезного сопротивления. Подразделения ВСУ, вероятно, не располагают достаточными силами для удержания агломерации Покровск – Мирноград, что и вызывает панические настроения среди военных источников Украины.

Вчера, 21 мая, главным событием стал прорыв фронта ВСУ южнее Константиновки.

Источник - Readovka
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