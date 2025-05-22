В Бишкеке опасаются языковых протестов, - Виктория Панфилова

00:49 23.05.2025

В Бишкеке опасаются языковых протестов



Парламент пытается заменить русский киргизским во всех сферах



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.05.2025



Депутаты парламента Киргизии опять подняли языковую тему, что привело к напряженным дебатам и едва не вызвало конфликт в законодательном органе. В условиях, когда попытки ограничить сферу применения русского языка, имеющего статус официального, не увенчались успехом, парламентарии решили изменить стратегию – сосредоточиться на повышении статуса киргизского языка в государственных и общественных сферах. Накануне парламент одобрил в первом чтении пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка.



Поправки вводят требования к владению определенным уровнем государственного языка для госслужащих, депутатов, переходным экзаменам в школах, а также к нормам по рекламе и контенту.



Сам уровень будет определять Кабмин. Кроме того, все географические названия в стране будут указываться исключительно на кыргызском языке, без перевода на другие языки. Кроме того, новые правила предполагают, что реклама может публиковаться лишь на киргизском и русском языках, а использование иных языков будет запрещено. Также инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в закон "О телевидении и радиовещании", установив требование, что объем вещания на государственном языке должен составлять не менее 60%. За нарушение или несоблюдение этих требований предусмотрены предупреждения или наложение штрафов.



В Киргизии государственным языком является киргизский, а русский язык, согласно Конституции, с 2004 года имеет статус официального. Ранее русский язык был вторым государственным, так как в республике проживает более 80 национальностей, что делает языковой вопрос особенно актуальным. Снижение его статуса объясняется стремлением поддержать развитие киргизского языка.



Заседание парламента транслировалось в прямом эфире, и полемика депутатов стала достоянием общественности. В частности, спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу выразил поддержку законопроекту, заявив: "Если гражданин живет и работает в Кыргызстане, он должен знать государственный язык и говорить на нем". Депутат Надира Нарматова из фракции "Ата-Журт Кыргызстан" напомнила о том, что в стране существуют два языка – государственный и официальный. "Наш язык (киргизский. – "НГ") уже 35 лет страдает от этого. В нашей стране живет множество национальностей, но основным должен оставаться государственный язык", – подчеркнула она. Народный избранник Улугбек Ормонов недоволен тем, что сотрудники авиакомпаний, выполняющих рейсы в Киргизию, не делают объявления на борту самолета на киргизском языке. Более того, "у них меню только на английском или русском языке".



Депутат Эльмурза Сатыбалдиев поддержал инициативу, но раскритиковал поправки, касающиеся кандидатов в депутаты, утверждая, что граждане должны иметь право выбирать своего представителя, независимо от языка, на котором он говорит.



Парламентарий Балбак Тулобаев призвал наказать авторов законопроекта, утверждая, что нововведения ограничат представительство различных этносов в структурах власти и могут подорвать межнациональное доверие. "Завтра народ может взбунтоваться. Такой хороший законопроект был "убит". Как представители других национальностей будут становиться депутатами? Они что, не народ? В Конституции говорится, что основа государства – это народ. Кыргызы – народ, а остальные нации – не народ Кыргызстана?" – возмутился он.



О Конституции говорила и другая народная избранница, Гуля Кожокулова, указав на то, что поправки противоречат Основному закону. В случае их одобрения Национальная комиссия по государственному языку получит право накладывать штрафы на физических лиц в размере 5 тыс. сомов (4,5 тыс. руб.), а на юридических – 17 тыс. сомов (16,5 тыс. руб.). "Идеологический орган фактически станет карательным", – пояснила свою позицию Кожокулова.



Стоит отметить, что за прошедшие 35 лет так и не была разработана методика преподавания киргизского языка. Тем не менее депутаты решили законодательно внедрить киргизский язык. Тем более что президент Садыр Жапаров еще в начале своей службы на посту президента, в сентябре 2021 года, поставил перед подчиненными задачу – достичь "полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни". Глава государства указывал, что "для перехода делопроизводства на государственный язык требуется лишь наше желание". По его словам, "ссылаться на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства", если гражданин его до сих пор не выучил, не стоит. Поэтому депутаты следуют его наказу, хотя сегодня он высказывается о проблеме языка совсем иначе, поскольку усиленно продвигает идею "Кыргызстан – страна горнолыжного туризма". Тема привлечения зарубежных туристов в целом в приоритете у правительства страны. Это не случайно, поскольку данная сфера приносит стране более миллиарда долларов в год. Граждане России входят в первую тройку тех, кто посещает республику. Однако борьба с рекламой на русском языке и перевод сферы обслуживания на киргизский вряд ли станет драйвером по привлечению туристов.



Как сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, статус киргизского языка всегда был в республике в приоритете. Но на системном уровне этот приоритет был достаточно декларативен. В реалиях, как указывали неоднократно ученые-лингвисты, мы видим отсутствие переводов научно-технической литературы на киргизский язык, что сказывается на подготовке квалифицированных кадров, которые могли бы реально повысить научно-образовательный потенциал языка. Вторая причина заключается в разгуле коррупции, которая затронула и госязык: при прежней власти средства выделялись немалые, но все они разворовывались. Не случайно глава ГКНБ (Госкомитета национальной безопасности) Камчыбек Ташиев в последнее время обратил внимание на вопросы коррупции в сфере образования.



"Гораздо проще поиграть в политику, назначить штрафы за незнание госязыка. Но в таком случае гораздо логичнее штрафовать тех, кто бездарно работал, отвечая за данную сферу. Перевести все стрелки проблем на якобы доминирование русского языка – это любимый ход наших "политизаторов" в языковых вопросах. Вы спросите почему? Ответ прост – в таком случае реально делать для поддержки госязыка ничего не надо, достаточно громко хайпануть в медиапространстве, показав себя типа патриотом. Не надо же вкладываться в поддержку школ, особенно в регионах, достаточно попозировать на видео в мероприятии по срыву с кафе табличек на русском языке. А если предложить этим "патриотам" поехать преподавать кыргызский язык в сельские школы, то вряд ли ответ будет положительным", – подчеркнул политолог.



Между тем в сельских школах, особенно на юге страны, большим спросом на изучение пользуется русский язык. Поскольку именно из Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей идет поток трудовых мигрантов в Россию. "В 2016 году на круглом столе, который наш Центр проводил в Оше, было отмечено, что русскоязычные классы в школах юга Киргизии переполнены, с числом учащихся от 60 до 70 человек. Учебники, по которым учились школьники, были изданы еще во времена Брежнева (Леонид Брежнев – генеральный секретарь КПСС). Но несмотря на это русский язык пользовался спросом среди населения, в первую очередь из-за миграции в Россию, которая остается единственным реальным вариантом трудоустройства для граждан Киргизии. В отличие от предложений стран ЕС, которые могут предоставить лишь несколько тысяч рабочих мест", – отметил Шестаков.